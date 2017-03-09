Четверг, 9 марта 2017

Полиция задержала у Дома правительства России трех активисток движения валютных заемщиков, сообщает “ОВД-Инфо”.

Первой в отдел полиции “Пресненский” доставили Юлию Кислянскую, проводившую одиночный пикет. Ее отпустили после проведенной с ней сотрудниками правоохранительных органов “профилактической беседы”.

Вскоре полицейские задержали еще двух женщин, Елену Беляеву и Ирину Тихонову. По словам очевидцев, причиной в полиции назвали то, что активистки “слишком близко стояли к ограде” Дома правительства. У Беляевой и Тихоновой изъяли пластмассовые головы манекенов, предназначенные для театрализованного представления о проблемах валютных заемщиков. Через два часа, когда в сторону отдела полиции двинулись единомышленники активисток, женщин отпустили без составления протокола, вернув реквизит.

Акция заемщиков, пострадавших от кризиса, была приурочена к встрече активистов с министром финансов Антоном Силуановым. С утра у КПП Дома правительства собралось более 60 человек, желавших пройти на прием к чиновнику. Однако на встречу пропустили всего несколько человек, большинство осталось стоять за забором.

В феврале валютные заемщики сутки стояли перед Домом правительства, добиваясь встречи с Силуановым. По словам участницы акции Оксаны Московской, в приемной Дома правительства стояла очередь из 300 валютных заемщиков, и в здании ночевали более 60 человек.

Протесты ипотечников, первая волна которых пришлась на начало 2015 года (

ВИДЕО), возобновились в январе 2016-го. Ипотечники перекрывали улицы и прорывались в помещения банков, устраивая драки с охраной. 1 марта они прорвались в общественную приемную “Единой России”.

В мае 2016 года в столичном деловом районе Москва-Сити из офиса “ВТБ-24″ были госпитализированы двое валютных ипотечников, участвовавших в голодовке протеста. Участники акции выдвигали два требования: персональное решение с каждым из заемщиков вопроса пересчета кредита и принятие закона о моратории на любые репрессивные меры в отношении жилплощади, если заемщик начал нарушать сроки выплаты кредита лишь с конца 2014 года.

Заемщики добиваются перерасчета выданных им кредитов по курсу Центробанка на 1 октября 2014 года – 39,39 рубля за доллар и 49,98 рубля за евро. Между тем ЦБ лишь рекомендовал кредитным учреждениям произвести такой перерасчет, но не обязывал сделать это. При этом летом 2015 года Минфин согласился подобным образом реструктуризировать ипотеку в ряде российских регионов, а в конце прошлого года был принят схожий закон относительно аннексированного Крыма.