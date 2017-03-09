Четверг, 9 марта 2017

Британский премьер Тереза Мэй призвала Европейский Союз к более тесному сотрудничеству с западнобалканскими странами для эффективного противостояния “кампаниям дезинформации” со стороны России. Как передает Би-Би-Си, об этом Мэй заявила на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе.

По словам премьера, возросшая нестабильность в регионе угрожает коллективной безопасности Евросоюза. “В свете предполагаемых попыток устроить переворот в Черногории я призываю нас всех сделать больше для противодействия российским кампаниям дезинформации, которые дестабилизирует ситуацию, и сделать более очевидным наш интерес к сотрудничеству с этим регионом”, – заявила британский премьер.

Мэй также сообщила, что Британия намерена выстроить более тесные связи со странами этого региона, а в следующем году примет у себя саммит Западных Балкан. Сотрудничество в сфере безопасности с балканскими странами коснется, в частности, борьбы с организованной преступностью, коррупцией и кибератаками.

В конце февраля специальный прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил российские спецслужбы в причастности к организации госпереворота в Черногории. По версии черногорских властей, 16 октября 2016 года, когда в стране проходили парламентские выборы, группа заговорщиков планировала провести серию вооруженных нападений. Главной жертвой должен был стать премьер-министр страны Мило Джуканович.

Возникшим в результате этих действий хаосом должна была воспользоваться одна из оппозиционных партий, которая бы захватила власть и изменила бы внешнеполитический курс Черногории – отказалась бы от планов по вступлению НАТО и взяла бы курс на сближение с Москвой.

По словам Катнича, во главе группы, планировавшей переворот, стоял гражданин России Эдуард Шишмаков. По утверждению прокурора, один из главных заговорщиков Александр Синджелич, проходящий по делу как сотрудничающий со следствием свидетель, посещал Москву по приглашению Шишмакова для проверки на возможность участия в операции.

“За этими событиями стоят националистические структуры в России, но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы. От российских государственных органов зависит проверка на предмет того, как все это произошло, и я ожидаю, что это будет сделано”, – сказал Катнич.

По словам прокурора, обвинительное заключение в связи с попыткой государственного переворота будет готово до 15 апреля. В деле были замешаны 23 человека, но, после снятия на минувшей неделе депутатского иммунитета с лидеров Депутатского фронта Андрии Мандича и Милана Кнежевича, количество участников возросло до 25 лиц.

В России выдвинутые обвинения назвали “голословными”. “Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это по меньшей мере безответственно”, – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что относится к заявлению спецпрокурора Черногории “весьма негативно”.