Четверг, 9 марта 2017

В провинции Бююкчекмедже под Стамбулом потерпел крушение вертолет Sikorsky S-76. Как сообщает Hurriyet, вылетевший из аэропорта “Ататюрк” вертолет рухнул спустя пять минут после взлета. По предварительным данным, он задел телевизионную вышку.

Как передает ТАСС, на борту разбившегося вертолета находились до семи человек. Не менее пяти погибли. Четверо из погибших были россиянами.

“Мы еще уточняем подробности, но пока могу сказать, что в вертолете находились четыре гражданина России”, – сказал представитель пресс-службы “Эджзаджибаши груп”, чьими гостями были пассажиры вертолета. “По данным компании-перевозчика, это Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган. Сотрудниками какой компании они являются, мы пока не можем сказать” – добавил представитель пресс-службы.

По информации турецких СМИ, на борту вертолета находился гендиректор компании VitrA в России Салим Озен.

Воздушное судно упало в лесистой местности недалеко от шоссе. Сейчас трасса закрыта для движения. На месте падения работают медики и спасатели.​