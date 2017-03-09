Четверг, 9 марта 2017

Следственный комитет провел обыск у программного директора Института книги, литературного критика Александра Гаврилова, сообщает “Открытая Россия”. Обыск начался в семь утра и длился шесть часов. Следователи забрали сотовый телефон и ноутбук Гаврилова.

Гаврилов проходит свидетелем по делу Александрины Маркво, гражданской жены бывшего исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова.

В ноябре 2014 года депутат Госдумы единорос Евгений Федоров направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет запросы с требованием проверить информацию о том, что мэрия Москвы якобы финансировала лидера Партии прогресса Алексея Навального. Единорос просил установить, какой объем госзаказов выполнили компании “Бюро 17″ и ООО “Слава”, принадлежащие или близкие к Маркво. Федоров считает, что чиновники таким образом откупаются от Навального, который якобы шантажирует их антикоррупционными разоблачениями.

23 декабря СКР возбудил уголовное дело в связи с публикациями в СМИ сведений о финансировании оппозиции за счет бюджетных средств. Подозреваемыми по нему стали Маркво и ее водитель Александр Мыльников, а также ряд “неустановленных лиц”.

По данным следствия, в 2010-2014 годах ЗАО “Бюро 17″ заключило с Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям семь государственных контрактов на общую сумму 13 миллионов рублей и с Департаментом средств массовой информации и рекламы Москвы девять госконтрактов на общую сумму 51 миллион рублей. Фирма оказывала услуги по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение престижа чтения в городских парках отдыха Москвы, а также конкурса литературных анонсов.

“По версии следствия, при организации одного из этих мероприятий в 2012 году Маркво на безвозмездной основе использовала инфраструктуру, созданную за счет налогоплательщиков города и уже находившуюся на территории парка. Однако в официальных отчетах было указано о якобы аренде помещения и понесенных в связи с этим затратах в размере более 2 миллионов рублей. На основании этих ложных сведений мэрия произвела оплату услуг ЗАО “Бюро 17″ в этом объеме. Поскольку никаких реальных затрат на аренду помещения Маркво не произвела, следствие полагает, что они были похищены и использованы ею в своих личных целях”, – говорилось в сообщении СКР.

Кроме того, следствие подозревает Маркво в аналогичных действиях при организации и проведению конкурса литературных анонсов “Новости от классиков”. В рамках уголовного дела проверяются и другие госконтракты, заключенные с “Бюро 17″ и ООО “Слава”, также принадлежащем Маркво.

“В организованных Маркво мероприятиях принимали участие писатели и представители творческой интеллигенции, однако все они почему-то случайно оказались членами так называемого “Координационного совета оппозиции” и “Лиги избирателей”. В их числе писатели Дмитрий Быков, Лев Рубинштейн, Виктор Шендерович, Борис Акунин, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева”, – отмечали в СКР.

10 декабря в СКР в рамках доследственной проверки был опрошен Рубинштейн, а на следующий день – Шендерович. Они отказались от объяснений, сославшись на статью 51 Конституции. Кроме того, в СКР опрашивали Лазареву и Шаца.

Маркво и Ашкуров, против которого также было возбуждено дело, покинули Россию. Впоследствии они получили убежище в Великобритании. Российские власти объявили Маркво в международный розыск. Ей заочно было предъявлено обвинение по частям 3 и 4 статьи 150 УК (мошенничество в крупном и особо крупном размере).