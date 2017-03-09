Четверг, 9 марта 2017

Управление СКР по Ингушетии возобновило расследование уголовного дела о нападении на автобус Сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток, которое произошло в марте прошлого года. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека.

Глава СПЧ Михаил Федотов и члены совета встретились с руководством республиканского управления СКР. Правозащитников заверили, что постановление о прекращении расследования отменено. По делу опросили более 160 свидетелей, провели экспертизы и осмотры, отметили в СКР.

15 февраля следователь по особо важным делам республиканского управления СКР Ису Берсанов уведомил адвоката Андрея Сабинина, что следствие приостановлено в связи с невозможностью установления лиц, причастных к этому преступлению. “Руководство СКР утвердило это решение, – рассказал адвокат. – Сейчас дело находится на проверке в прокуратуре. Мы заявили ходатайство на ознакомление с материалами уголовного дела”.

9 марта 2016 года в районе пгт Сунжа (бывшая Орджоникидзевская) в Ингушетии на микроавтобус СМГ, перевозивший правозащитников и журналистов в Грозный, напали кадыровцы. Пассажиры получили травмы, в том числе серьезные. Водитель, житель Ингушетии Башир Плиев, пытавшийся защитить пассажиров, пострадал еще сильнее. Ему сломали руку, ногу и два ребра, а также нанесли черепно-мозговую травму и множество порезов и побоев. Автобус Плиева сожгли, лишив водителя тем самым средств к существованию.

Тогда же, 9 марта, неизвестные в камуфляжах и масках, вооруженные автоматами, напали на штаб-квартиру СМГ. Кроме того, вооруженному нападению подверглась квартира правозащитников в пригороде Карабулака – ауле Яндаре.

Сразу после нападения было возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом). 12 марта было открыто еще одно дело по части 2 статьи 162 (разбой, то есть нападение в целях хищения имущества, совершенное группой лиц с применением оружия). 30 марта также было возбуждено дело по части 3 статьи 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистами с повреждением или уничтожением их имущества). Дела были соединены в одно производство и переданы из МВД в СКР.

Между тем полиция через месяц с небольшим после инцидента заявила, что не может установить участников нападения.