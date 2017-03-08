Среда, 8 марта 2017

На “Эхе Москвы” наступает час правды и защиты России от недругов. Потому что я буду, как воин света, буду защищать Россию от нападок темных сил. Которые будут меня атаковать обязательно. Но мы с Россией победим! Иностранные агенты будут посрамлены и уползут в тень, недовольно шипя.

Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты

- А Ким правый, правый! – громко заговорил только что подошедший Ишанин, седой московский хулиган тридцатых годов. – …Ух, суки проклятые, а мы за Россию воюем, жилы тянем за советское дело!..

- Тебя, Ишаня, за твою Россию когда-нибудь в жопу выебут. – Ким зло оттолкнул от себя старика-хулигана. – Не поверите, товарищи, каждый вечер под окнами базарит – Россия, Россия… Вчера не выдержал, кипятком его из чайника полил, а в следующий раз, Ишаня, пасть тебе порву!

Василий Аксенов. “Ожог”