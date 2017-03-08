Среда, 8 марта 2017

Международный суд ООН должен отказать Киеву в просьбе об установлении обеспечительных мер. Об этом заявил представитель России Роман Колодкин на слушаниях по иску Украины о нарушениях Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщает ТАСС.

По словам Колодкина, на рассмотрении суда находятся “два различных дела, которые Украина искусственно соединила для того, чтобы обвинить население ДНР и ЛНР в терроризме, а Россию – в поддержке терроризма и преследовании этнических меньшинств”. При этом, по его словам, применительно к обоим случаям Украина не смогла доказать необходимость установления обеспечительных мер. Кроме того, сказал представитель, в обоих случаях суд не обладает необходимой юрисдикцией, а в самой ситуации “не существует ни риска непоправимого ущерба, ни срочной необходимости”, что является необходимым условием для установления обеспечительных мер.

В четверг слушания по иску завершились. Теперь суд начнет обсуждение дела. Решение суда будет оглашено в ходе открытого заседания, дата которого будет объявлена дополнительно.

Накануне глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль призвала Суд ООН на время рассмотрения иска ввести ряд срочных мер против государства-агрессора. “Мы требуем немедленных мер для защиты и спасения тысяч, а возможно и миллионов невинных жизней, а также крайне необходимой защиты украинцев на востоке и в оккупированном Крыму”, – заявила она.

Среди таких мер замглавы МИД назвала требование к России воздержаться от любых актов расовой дискриминации людей, групп или учреждений на временно подконтрольных ей территориях, включая Крым. В частности, Россия не должна прекратить вводить политические и культурные запреты против крымских татар и этнических украинцев на полуострове.

Иск с обвинением России в терроризме и национальной дискриминации Украина подала в суд ООН 16 января. Нарушение Москвой международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, заявляли тогда в украинском МИДе, заключается в предоставлении “оружия и других видов помощи” боевикам ДНР и ЛНР. “К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток, – отмечало ведомство, – следует отнести удар по самолету рейса MH17 компании Malaysia Airlines, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове”.

Нарушение Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заявлял МИД Украины, состоит в кампании против нерусских общин в аннексированном Крыму, в частности против общин украинцев и крымских татар. “Начиная с незаконного “референдума”, проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин”, – отмечали в Киеве. Упоминались “запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самоуправных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также ограничение на преподавание украинского и крымскотатарского языков”.

Предварительные слушания по иску открылись в понедельник. На них решается вопрос о применении обеспечительных мер для предотвращения дальнейших нарушений прав человека Москвой. Украина настаивает, чтобы суд обязал Россию немедленно прекратить материальную и иную поддержку боевиков, ведущих террор против гражданского населения, и оказать давление на террористов для прекращения ими подобных акций. Кроме того, Киев просит, чтобы на Москву была возложена обязанность прекратить дискриминацию в Крыму, в частности отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и расследовать исчезновения крымских татар.

По предположению пресс-секретаря украинского МИДа Марьяны Бецы, принятие решения по вопросу обеспечительных мер займет один-два месяца. При этом есть риск, что Россия откажется выполнять решение суда, несмотря на то что оно является обязательным к исполнению. В таком случае Киеву придется обратиться в ООН с требованием проконтролировать соблюдение принятого решения.