Среда, 8 марта 2017

Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих во время акции протеста в Исаакиевском соборе 28 января. Об этом заявил старший помощник руководителя управления СКР по Петербургу по связям со СМИ Сергей Капитонов, сообщает ТАСС.

“Материалы возвращены в полицию. На наш взгляд, там нет состава преступления”, – сказал Капитонов.

28 января на Марсовом поле состоялся митинг против передачи Исаакия РПЦ. Он собрал около 2 тысяч человек. На митинге гражданский активист Динар Идрисов раздал участникам митинга бесплатные билеты на экскурсию в собор. По окончании акции десяток с небольшим его участников зашли в Исаакий, достали листы бумаги с напечатанными буквами и выстроились так, что буквы на листах сложились во фразу “Музей – городу”.

1 февраля депутаты заксобрания попросили губернатора Петербурга Георгия Полтавченко привлечь к ответственности участников акции в защиту Исаакиевского собора, а также провести проверку работы сотрудников музея, “фактически поощрявших проведение акции”. За обращение к губернатору проголосовали 39 из 50 парламентариев. Аналогичные запросы были подготовлены на имя глав Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета.

По мнению питерских единоросов, акция в соборе сравнима с “панк-молебном” Pussy Riot в храме Христа Спасителя. “Это вопиющий случай, когда в православном храме проведению богослужения мешают действия активистов, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества”, – отмечалось в запросе. Действия пришедших в Исаакий “были спланированы заранее”, а их целью был срыв богослужения и оскорбление чувств верующих, уверены подписавшиеся под запросом депутаты.

10 февраля Полтавченко в ответ на запрос депутатов сообщил, чтоп олиция не нашла в акции противников передачи Исаакиевского собора РПЦ признаков нарушения общественного порядка.

7 марта депутат Госдумы от “Единой России” Михаил Романов заявил, что петербургская полиция передала в отдел СКР по Адмиралтейскому району города материалы проверки, проведенной по факту протестной акции в Исаакиевском соборе. В своем доносе единорос заявлял, что действия протестующих направлены на разжигание религиозной нетерпимости и сравнимы с акцией Pussy Riot в храме Христа Спасителя.

Передача Исаакия РПЦ, считавшаяся уже решенным вопросом, в середине февраля была приостановлена, когда в СМИ появилась информация, что с Владимиром Путиным этот шаг не согласовывали. 28 февраля петербургский горизбирком принял заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакия, а также Петропавловского собора и храма Спаса на Крови.