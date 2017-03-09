Четверг, 9 марта 2017

Когда приходишь в новый дом, то не вольно сразу же оцениваешь общую концепцию интерьера, но именно детали создают неповторимый стиль и придают особый шарм. Для создания уюта в вашем доме важно обращать внимание именно на мелочи, чтобы в общей картине они играли на руку и заставляли гостей задержать на себе внимание. В гостиной и спальнях акценты расставить не так сложно, а вот кухня требует проработки подобных вещей. Например, если выбрать кухни из массива дерева, то следует обратить внимание на фурнитуру, в частности, на ручки. Это делается для того, что сгладить некую грубость, угловатость массива. С правильно подобранной фурнитурой кухня из натурального дерева будет смотреться утонченно.

Дизайнеры из мастерской кухонной мебели «Едим Дома!» рекомендуют обратить внимание на кухню «Лоренца» из массива ясеня. Кухонный гарнитур выполнен в классическом итальянском стиле с акцентными решетками и колонками, часть фасадов глухие, а часть дополнены фактурными витражами. Для такой кухни необходимо подобрать особенные ручки, которые дополнят такой материал, как массив дерева. На сайте мастерской кухонной мебели «Едим дома!» можно оценить полный ассортимент и выбрать сопутствующие товары на любой вкус.

Чтобы кухонный гарнитур был в едином стиле важно подобрать встроенную технику, которая была бы в одной цветовой гамме и схожа по дизайну. Команда «Едим Дома!» также позаботилась о своих клиентах и подобрала множество вариантов встроенной техники, которая подойдет к любой их кухонь, представленных в мастерской. Множество видов варочных панелей, как газовых, так и электрических представлены на сайте «Едим Дома!» и по отзывам клиентов они идеально подходят по стилю к кухонным гарнитурам.

Варочные панели и духовые шкафы являются одним из основных компонентов кухни, поэтому так важно отнестись к выбору этих деталей с особым вниманием. Известно, что электрические варочные панели более просты и безопасны в использовании, а газовые гораздо лучше распределяют температуру для приготовления еды, что полезно для ваших кулинарных экспериментов. И тот, и другой вид варочных панелей уже есть в мастерской кухонной мебели «Едим Дома!» и по отзывам клиентам, отлично вписываются почти в любой дизайн интерьера. Духовой шкаф нужен не всегда, но, как правило, клиенты «Едим Дома!» часто делают выбор в пользу этого предмета, так как это существенно упрощает процесс готовки.

«Едим Дома!» подобрали множество сопутствующих товаров, чтобы клиентам было проще оформить кухонное пространство «от и до».