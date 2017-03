Вторник, 7 марта 2017

Сайт Wikileaks начал публикацию секретных материалов Центрального разведывательного управления США. Проект, получивший название Vault 7, станет крупнейшей утечкой конфиденциальных данных разведки, говорится на сайте WikiLeaks.

Первая серия публикаций под названием Year Zero содержит более 8,7 тысячи документов, раскрывающих, по утверждению WikiLeaks, хакерские приемы, к которым прибегает ЦРУ. В этих документах идет речь, в частности, о вирусах для компьютеров и смартфонов с операционными системами Windows, Android, iOS, OSX и Linux. Также говорится о программном обеспечении, которое якобы превращает “умные” телевизоры в подслушивающие устройства. Утверждается, что ЦРУ способно проникать и в электронные системы автомобилей

В ЦРУ отказались давать комментарии по новому блоку документов, опубликованных на сайте Wikileaks.

Получивший убежище в России разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден отметил, что выложенные документы “выглядит аутентично”.

Сенатор Джон Маккейн предположил, что WikiLeaks связана с Россией. “Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks имела связи с Россией”, – сказал сенатор изданию Washington Examiner. При этом он отметил, что нет никаких доказательств данных связей.

Маккейн подчеркнул, что необходимо усилить кибербезопасность, так как хакеры “продемонстрировали способность” добраться до “самых важных секретных материалов”. По мнению сенатора, если хакеры “смогли взломать ЦРУ”, то они “могут проникнуть к кому угодно”.

8 октября, в разгар кампании по выборам президента США, Wikileaks опубликовал часть переписки главы избирательного штаба Демократической партии Джона Подесты. Обнародованный пакет содержал 2060 электронных писем и 170 прикрепленных к ним файлов.

Более половины материалов были посвящены ядерной энергетике и компании Uranium One, которой через аффилированные лица принадлежит российской госкорпорации “Росатом”. Как заявлял бывший тогда кандидатом от республиканцев Дональд Трамп, компанией управлял Тони Подеста, брат Джона Подесты. Трамп также утверждал, что его конкурент от демократов Хилари Клинтон в бытность госсекретарем США передала Uranium One 20 процентов американского урана. В начале августа сообщалось, что Клинтон получала пожертвования от акционеров Uranium One.

Сама Клинтон неоднократно заявляла, что за публикациями Wikileaks стоит Россия, поддерживающая Трампа. C обвинениями в адрес Москвы выступал и вице-президент США Джо Байден, пообещав в свое время “подать сигнал” российскому президенту.

Владимир Путин, комментируя это заявление, рассказал, что структуры администрации США “за всеми подглядывают и подслушивают”. Такие действия Вашингтона “хорошо всем известны, давно это не секрет никакой”. “От наших американских друзей можно ожидать всего, чего угодно”, – заметил российский президент.

21 октября WikiLeaks начал публикацию переписки уходящего президента США Барака Обамы. Электронные сообщения были отправлены “с секретного почтового ящика” президента, утверждали авторы публикации. Первая часть выложенных документов включала семь писем, которыми Обама обменивался с Подестой осенью 2008 года. В переписке обсуждается возможное президентство Обамы и вероятность его участия в саммите G20 в случае его победы на выборах.