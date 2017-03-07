Вторник, 7 марта 2017

Акция феминисток в Кремле

В Москве в Александровском саду задержаны участницы акции феминисток и освещавшие событие журналисты. Об этом говорится в сообщении организаторов акции, поступившем в редакцию “Граней”.

Активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули баннер “200 лет мужчины у власти. Долой!”.

Кроме того, внутри Кремля участницы акции развернули плакаты с лозунгами “Женщину – в президенты”, “Нас большинство”, “Женщину – в патриархи”, “Вся власть – женщинам”. Баннер “Национальная идея – феминизм” активисткам удалось закрепить на Арсенальной башне Кремля. “Надписи были выполнены на юбках и платках, поэтому участницам удалось пройти досмотр”, – говорится в сообщении.

“В России декларируется равенство между мужчинами и женщинами, – заявили активистки. – Однако, на самом деле, это равенство – миф. Разница в заработной плате между мужчинами и женщинами за равный труд по данным Росстата составляет 40 процентов. Обязанности по уходу за детьми никогда не делятся поровну, что превращает женщину в сотрудника, которого работодателю не выгодно нанимать. Более низкий пенсионный возраст также является причиной дискриминации в труде. На всех статусных постах предпочитают видеть мужчин”.

По данным “ОВД-ИНФО”, задержаны активистки Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина, фотограф Аркман Арден и журналисты “Новой газеты” Елена Костюченко и Анна Артемьева. Их доставили в отдел полиции “Китай-город”.

Спустя несколько часов всех задержанных отпустили. Полицейские провели с ними “профилактическую беседу”, у некоторых взяли отпечатки пальцев. Протоколы о правонарушениях не составляли.

Акция была приурочена Международному женскому дню.

Фотографии Алексея Абанина, Лидии Хмелевской, Катрин Ненашевой, Ардена Аркмана, Елены Костюченко:

Ссылка (#)

8 марта в Москве по традиции проходят акции за гендерное равноправие и против дискриминации ЛГБТ.

8 марта 2013 года в Новопушкинском сквере произошли столкновения демонстрантов с полицией (

ВИДЕО). На согласованном митинге “Яблока” за равноправие, проходившем под лозунгом “Феминизм – это освобождение”, полицейские задержали активистку Елену Надёжкину с флагом “Свобода или смерть”. Другие участники митинга попытались помешать задержанию, завязалась драка. Всего было задержано более 20 человек.

Полиция приказала завершить митинг задолго до согласованного времени его окончания. На митинг пришли несколько групп провокаторов, которые выкрикивали сексистские и религиозные лозунги, разбрызгивали пахучую жидкость и затевали потасовки. В начале митинга были задержаны двое активистов, развернувших плакат “Толерантность разлагает общество”. “Православные активисты” во главе с Дмитрием Энтео скандировали “Москва не Содом”.

8 марта 2014 года в Москве националисты организовали несколько нападений на согласованную демонстрацию феминисток (

ВИДЕО).