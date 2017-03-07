Вторник, 7 марта 2017

Большой Москворецкий мост опасен не только тем, что на нем убивают. Оказывается, он вот-вот может рухнуть и нужно срочно проводить капитальный ремонт. Важно также на время ремонта перекрыть пешеходные стороны – по очереди. “Гормост” объявил конкурс сначала на проект работ по укреплению, а потом на его реализацию. Проект уже утвержден и начнет реализовываться с мая. На очереди новый тендер – на благоустройство пешеходной зоны моста и прилегающих улиц.

И бывают же такие совпадения: “Гормост” известен не менее чем 70 зачистками стихийного мемориала на месте убийства Бориса Немцова. Сотрудники этого учреждения грузят цветы и иногда портреты и лампадки в мусорные мешки. Часто они действуют синхронно с полицией: полиция увозит дежурящих активистов по ложному предлогу в ОВД (поступило сообщение о драке, надо разобраться), а в это время “Гормост” выбрасывает цветы. Одна из последних зачисток произошла в ночь с 26 на 27 февраля этого года, когда после марша памяти Немцова перед самой годовщиной убийства люди принесли огромное количество цветов. “Гормост” после этого выпустил комментарий: “Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке”.

Уж не связан ли срочный ремонт моста с цветочной войной? Не надо, надеюсь, пояснять, что это риторический вопрос.

Утвержденный проект ремонта необходимо провести через одну из самых бестолковых в современной России псевдодемократических процедур – общественные слушания. Они были назначены на утро 7 марта.

Первые действующие лица – два неизвестных мужика, которые требуют от входящих сдать ноутбуки и камеры, чтобы те не могли вести запись. Почему-то некоторые посетители подчиняются и передают сумки охраннику, нисколько не удивляясь столь чудному объяснению. Действительно, где это видано, чтобы на публичных слушаниях велась запись. Два неизвестных мужика игнорируют требования представиться, показать документ, подтверждающий их полномочия, а особенно документ, регламентирующий съемку на слушаниях:

- Сейчас совещание закончится, я отведу вас на третий этаж и все вам покажу.

Ругань столпившихся журналистов и посетителей с неизвестными мужиками, перегородившими коридор, продолжается минут десять. Один из мужиков представился Владимиром Николаевичем из ЧОПа (он, правда, был в джинсовой рубашке, а не в форме), а второй дошел до зала и сообщил, что мест больше нет. Концепция поменялась, и проблема уже не в том, что некоторые провокаторы не хотят сдавать ноутбуки:

- Мы за вас беспокоимся – а вдруг там давка начнется.

Внезапно наступает оттепель. Выходит женщина из “Гормоста”:

- А чего вы их не пускаете?

И все проходят, а электронное оборудование больше никому не мешает.

Заседание уже идет, часть слушателей стоит в дверях. Следующий персонаж – Андрей Барвинов, генеральный директор ООО “Гвин-Пин” (предприятия, разработавшего проект ремонта), пересказывает проект. Как понятно из плана на стене, в основном планируется расширить основу, на которой лежит дорожное полотно. Также будут проведены различные ремонтные работы по укреплению и устранению дефектов. Смета – 3,2 млрд руб. Типаж господина Барвинова – тихий вежливый голос и “ничего личного”:

- Мемориал должен быть в официальном порядке зарегистрирован и легализован. В этом случае, конечно, возможность установить доску на мосту имеется. Но поскольку мост является объектом культурного наследия, то все эти действия надо согласовать с соответствующими инстанциями.

В спектакль вступают известные пропутинские говнометы из движения SERB: “Гоша Тарасевич” (Игорь Бекетов), Александр Петрунько, Игорь Брумель. Сегодня они, впрочем, вроде бы не принесли фекалий в мешке. Они всем своим видом показывают, что общественные слушания вне политики. Не только по их традиционным шарфам с символикой, но и по самому их присутствию на мероприятии сразу же понятно: это просто обсуждение просто ремонта, а мемориал тут совершенно ни при чем.

- Мы подавали запрос в Департамент культуры Москвы. Там четко сказали, что нет пока оснований для узаконивания мемориала. То есть наличие там людей, цветов противоречит всем законам. Убили человека – ну понятно, один букет, портрет, но там же просто в некрополь превратили. Люди ходят, мешают проходу. Более того, подходит депутат, люди, которые стоят на мосту, на него набрасываются, – объясняет “Гоша”.

Это вызывает шум, гам и смех, а затем и резкий окрик. Это новый персонаж – Юрий Иванков, начальника “Гормоста”:

- На правах хозяина: тихо! Я в политику здесь ничего превращать не буду. Я пригласил людей, для того чтобы объяснить, почему мост будет ремонтироваться. Какие вопросы еще? Поэтому не надо здесь политические дрязги мне!

Говномет “Гоша” в дальнейшем старается сделать слушания аполитичными и честно задает всяческие хозяйственные вопросы, которые только придут ему в голову: какая гарантия будет на строительные работы, по каким критериям выбирали подрядчика… Ну и прикрикивает на “белоленточников”: вы, мол, за мост беспокоитесь или за мемориал?

А начальник “Гормоста” Иванков тем временем заявляет, что, мол, против цветов ничего не имеет:

- И я сейчас отвечаю за уборку как руководитель. Есть регламент, по которому два раза в день мы убираем и наводим порядок. Так и будет! Цветы не основное. Цветы, как президент сказал – “пусть они лежат” – так и будут…

И почему-то добавляет:

- Вы ж не убираете за собой!

Это, разумеется, неправда: дежурные постоянно метут территорию вокруг мемориала, чистят его от снега.

- Что бы там ни было, принято решение правительством Москвы: мост ремонтировать! – заявляет Иванков. – Мы его отремонтируем, чтобы пропустить и технику в парады, и чтобы мы не боялись, что какие-то ненормальные ситуации возникнут. А все политические вопросы решите в законодательном порядке. Решат построить мемориал – построим мемориал и будем его содержать.

После такой бравады кому-то из присутствующих остается лишь спросить: а есть ли смысл в общественных слушаниях? Ведь если проект утвержден, возражения можно и не подавать?

- Как говорится, вскрытие иногда показывает… возможны какие-то дополнения, – уклончиво отвечает Иванков.

По поводу процедуры слушаний поступают нарекания. Как минимум слушания должны начинаться не ранее 19 вечера, а не в 11 утра. И зал недостаточен для всех желающих. Иванков удивительно щедр:

- Ну что ж, проведем еще раз!

А в то, что на входе отбирали ноутбуки, он, конечно, не верит: что за ерунда?

Последний вопрос из зала:

- Вы понимаете, что люди все равно будут нести цветы?

- Кто против? – успокаивает Иванков. – Мы тоже скорбим по поводу преступления, которое совершилось на мосту. В центре Москвы такие вещи творятся! Мы же тоже русские люди.

Заседание заканчивается, и он уже не под запись отвечает на чей-то вопрос:

- Цветы? Цветы мы не убираем, мы убираем мусор.