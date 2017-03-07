Вторник, 7 марта 2017

Госпиталь имени Сардара Дауд Хана в Кабуле подвергся нападению как минимум пяти террористов, сообщает РИА Новости. Нападение произошло около 9:30 по местному времени. Корреспонденты Al Jazeera сообщают с места событий, что убито не менее 17 человек, число раненых составляет около 70 человек. Aфганский телеканал TOLOnews называет цифру в несколько раз меньшую – 15 раненых. Большинству пострадавших оказывается медицинская помощь в самом госпитале.

Один из боевиков привел в действие пояс смертника у входа в клинику, еще четверо, одетые в медицинскую форму, открыли стрельбу внутри клиники и взяли заложников. Позже рядом с местом происшествия раздалось несколько мощных взрывов – по некоторым данным, в одном случае сработала бомба в припаркованном автомобиле. Госпиталь находится в районе, где расположено посольство США в Афганистане, дипломатические представительства других государств, а также ряд правительственных учреждений.

В ходе операции силовых структур к 12 часам два террориста были убиты, еще двое оставались с заложниками на 4-м этаже семиэтажной больницы. Все подъезды к госпиталю блокированы силовыми структурами. Командование сил безопасности заявило, что не спешило с жесткими действиями, чтобы минимизировать потери мирного населения. Примерно к 14.30 власти объявили о гибели всех террористов и завершении операции.

Движение “Талибан” в первый же час категорически заявило, что непричастно к преступлению. Ответственность за теракт взяла на себя группировка “Исламское государство”.

В августе прошлого года по сходному сценарию разворачивалось нападение боевиков на Американский университет в Кабуле. Вначале рядом со зданием прогремел мощный взрыв, а затем внутри и снаружи началась стрельба. Операция по освобождению здания продолжалась около 10 часов. Тринадцать человек, в том числе семеро студентов, погибли в результате нападения.

В сентябре 2016 Кабуле произошли столкновения между силовиками и вооруженными людьми, атаковавшими офис международной благотворительной организации CARE International. За сутки в городе произошло четыре взрыва. Погибли по меньшей мере 25 человек, 97 получили ранения. Трое террористов убиты. Ответственность за взрывы и нападения взяла на себя группировка “Талибан”.

Около 80 человек погибли и почти 250 получили ранения при двух самоподрывах в Кабуле на демонстрации в июле 2016 года. Тогда ответственность за атаку взяло на себя ИГ. Причиной теракта была названа принадлежность хазарейцев к шиитам. В демонстрации принимали участие две тысячи человек. Они требовали, чтобы правительство провело строящуюся ЛЭП из Туркменистана по провинциям, населенным хазарейцами.