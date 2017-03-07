Вторник, 7 марта 2017

Защита Ильдара Дадина пожаловалась в Европейский суд по правам человека на незаконное удержание политзаключенного в колонии после отмены Верховным судом приговора. Об этом заявила адвокат Ксения Костромина, сообщает РИА “Новости”.

“Мы подали в Европейский суд по правам человека срочную жалобу на незаконное лишение Дадина свободы после решения президиума Верховного суда о его оправдании. Сейчас мы готовим аналогичную жалобу в подмосковный Железнодорожный суд, где также будем ставить вопрос о незаконном удержании Дадина в колонии в период с 22 по 26 февраля”, – сказала Костромина.

По словам адвоката, Дадин будет подавать в суд иск о реабилитации и компенсации вреда за незаконное уголовное преследование и лишение свободы. Сумму компенсации, которую намерен потребовать бывший политзаключенный, Костромина не назвала.

После освобождения Дадин намерен заниматься защитой прав человека, рассказала адвокат. “На данном этапе его основное внимание и максимальные усилия будут сосредоточены на ситуации с пытками в карельской колонии”, – отметила Костромина.

Дадин стал первым в России осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима (

ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет (

ВИДЕО). Мосгорсуд и Верховный суд отклонили кассационные жалобы на приговор.

10 февраля было опубликовано постановление Конституционного суда с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. Кроме того, КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 УК возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

В связи с этим решением защита Дадина 13 февраля подала в ВС надзорную жалобу на приговор активисту. 22 февраля президиум ВС постановил освободить Дадина. За активистом признано право на реабилитацию. Как заявлял на слушаниях прокурор Леонид Коржинек, два постановления по вмененных Дадину административным статьям на момент возбуждения уголовного дела не вступили в законную силу, а следовательно, открытие дела было неправомерным.

Однако руководство колонии из ИК-5 Алтайского края в Рубцовске отказывалось отпускать политзаключенного до получения фельдъегерской связью документов из ВС. Адвокаты Дадина направили в ЕСПЧ жалобу на незаконное удержание активиста в колонии. Страсбургский суд обязал Россию до 27 февраля дать ответ по этой жалобе. На свободу Дадин вышел только 26 февраля.

С учетом времени, проведенного до приговора под домашним арестом, Дадин был лишен свободы 2 года 1 месяц – с 30 января 2015 года (не считая времени с 15 января 2015-го, когда он отбывал 15-суточный арест за акцию в поддержку Алексея Навального; перед окончанием срока ареста его и задержали для возбуждения уголовного дела). В СИЗО и колониях после приговора Дадин провел почти 1 год 4 месяца.