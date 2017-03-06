Понедельник, 6 марта 2017

Давайте прямо, без обиняков: если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза (ЕАЭС. – Ред.) или вышли из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам… И не надо ничего доказывать и упражняться в подсчетах – все было бы гораздо дороже… Здесь никто никого насильно не держит.

Дмитрий Медведев, премьер-министр России

- Закон у нас простой: вход – рубль, выход – два. Это означает, что вступить в организацию трудно, но выйти из нее – труднее. Теоретически для всех членов организации предусмотрен только один выход из нее – через трубу. Для одних этот выход бывает почетным, для других – позорным, но для всех нас есть только одна труба. Только через нее мы выходим из организации. Вот она, эта труба… Полюбуйся на нее.

Виктор Суворов. “Аквариум”