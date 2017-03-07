Вторник, 7 марта 2017

Красногорск — один из самых привлекательных городов Подмосковья. Расположенный рядом с МКАД, он находится в прямой доступности до столицы. Здесь развита инфраструктура, созданы все условия для комфортного проживания. Горожан обслуживает широкая сеть магазинов, есть центры медицинского обслуживания. В Красногорске расположены филиалы столичных ВУЗов, в частности, МФПУ, МГТУ и других. Развита транспортная инфраструктура.

Город находится в зоне экологической безопасности, рядом красивые хвойные леса, дарящие чистый здоровый воздух, протекает Москва-река. Город очень быстро растёт, развивается. Рождается много семей. Сюда стремятся приехать на постоянное жительство люди со всех концов России. В Красногорске нет проблем с жильём. Есть много вариантов приобретения квартир новых, также и на рынке вторичного жилья.

Квартиры в Красногорске от застройщика пользуются большим спросом, так как цены здесь значительно ниже, чем в черте Москвы. В то же время обширная территория позволяет строить дома так, чтобы учесть все потребности населения в организации детских площадок, спортивных сооружений. Обустроены максимально удобные подъездные пути. Отличается высоким качеством и недавно построенные дома. Окна многих квартир выходят на лес и на реку.

В новых микрорайонах, которые возводятся быстро, стоимость одного квадратного метра жилья от 60 000 рублей за квадратный метр. Расположены новостройки в близости от школ, детских дошкольных учреждений, магазинов, поликлиник. Дома отличаются красивым дизайном, привлекательной расцветкой. Один дом не похож на другой.

На рынке вторичного жилья стоимость квартир немного выше. Но здесь квартиры переменной этажности, обустроены, расположены в микрорайонах с удобными парковками автомобилей, прогулочными дорожками, детскими и спортивными площадками. В исправном состоянии находятся коммуникации.

На вторичном рынке жилья представлены квартиры с современной планировкой, просторные, уютные, после ремонта, выполненного в соответствии с современными дизайнерскими новациями. Есть квартиры, укомплектованные мебелью. Также выставлены на продажу квартиры в старых домах, но в отличном состоянии.

В Красногорске можно купить и недорогие квартиры. В данном случае придётся вложить силы и средства для ремонта и обустройства жилья. Выбор широкий, различные и цены.