Воскресенье, 5 марта 2017

Президиум Курганского облсуда в составе Андрея Роота (председательствующий), Ирины Литвиновой, Ирины Софиной и Олега Толмачева отменил приговор воспитательнице детсада Евгении Чудновец, осужденной за репост видеоролика. Об итогах слушаний, проходивших в закрытом режиме, “Граням” сообщил адвокат заключенной Алексей Бушмаков.

Дело закрыто за отсутствием в действиях Чудновец состава преступления. За заключенной признано право на реабилитацию.

Незадолго до 20:30 мск (22:30 по местному времени) ТАСС сообщил со ссылкой на Андрея Мясникова, мужа Чудновец, что администрация ИК-6 в Нижнем Тагиле, получив выписку из решения суда, освободила заключенную.

Как уточняет E1.Ру, у ворот ИК-6 освобождения Чудновец вместе с Мясниковым дожидалась группа журналистов. Однако фсиновцы, вместо того чтобы выпустить заключенную, вывезли ее из колонии на “Волге” с тонированными стеклами на Привокзальную площадь города, после чего позвонили Мясникову и предложили забрать жену без присутствия журналистов. Мясников так и поступил. Журналисты поехали следом за его машиной, однако Чудновец с мужем общаться с ними отказались.

“Она очень волнуется, комментариев сегодня не будет, – вскоре написал Мясников на своей ФБ-странице. – Прошу всех извинить. Соберемся все в уютном месте на пресс-конференции”.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле приветствовали решение суда. “Мы традиционно не комментируем решения судов. Еще раз повторяю, что решения судов нужно уважать, – сказал чиновник. – В данном случае можно только приветствовать это решение, действительно. Президент обещал не оставить это без внимания, что собственно и произошло”.

23 февраля заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек внес в Верховный суд кассационное представление на приговор Чудновец. В представлении Коржинек просил отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. 28 февраля ВС обязал президиум Курганского облсуда пересмотреть дело.

33-летняя Чудновец – жительница города Катайска Курганской области. В августе 2015 года в своей закрытой группе во “Вконтакте” она сделала репост трехсекундного видео, на котором воспитатели детского лагеря в ее городе издеваются над обнаженным 10-летним ребенком. Воспитательница назвала это “вопиющим случаем”. Меньше чем через пять часов она удалила запись. Однако следователь успел сделать несколько скриншотов.

21 июля 2016-го против Чудновец возбудили дело по пунктам “а”, “б” части 2 статьи 242.1 УК (изготовление порнографии с участием лица моложе 14 лет, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору). Воспитательницу объявили в федеральный розыск и задержали в Екатеринбурге, куда она приехала повидаться с родственниками. Чудновец этапировали в Катайск на допрос, после чего оставили под подпиской о невыезде.

Процесс, проходивший в Катайском райсуде, был закрытым от публики и прессы. 8 ноября председатель суда Владимир Борычев приговорил Чудновец к полугоду общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда. Прокурор в прениях требовал для подсудимой пять лет общего режима.

Приговор Чудновец вызвал волну возмущения в обществе. На этом фоне 18 ноября зампрокурора Курганской области Олег Седельников подал в облсуд апелляционное представление о замене осужденной реального срока годом исправработ с удержанием 15 процентов зарплаты в доход государства.

Однако 22 декабря Курганский облсуд, рассмотрев представление Седельникова в одном заседании с апелляционной жалобой адвоката осужденной Алексея Бушмакова, настаивавшего на оправдании своей клиентки, ограничился тем, что сократил осужденной срок на месяц.

13 февраля стало известно, что она отказалась ходатайствовать о помиловании. “Просьба о помиловании – это все-таки признание вины, – пояснил позицию осужденной ее гражданский муж Андрей Мясников. – Мы теряем возможность судиться дальше, возможность реабилитации”.

15 февраля Курганский облсуд отказал в принятии кассационной жалобы защиты и кассационного представления прокуратуры на приговор Чудновец. По словам помощника председателя суда Василия Шалая, ни защита, ни прокуратура не представили новых доводов и не указали на вновь вскрывшиеся обстоятельства, поэтому оснований для пересмотра приговора нет.

На свободе у Чудновец остался малолетний ребенок.