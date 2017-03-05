Воскресенье, 5 марта 2017

В городе Светогорске Ленинградской области, находящемся в приграничной зоне с Финляндией, были задержаны участники “гей-тура” из Петербурга. Об этом сообщает “Медиазона”.

Как передавало 47news.Ru, с середины февраля в одной из булочных города продавались леденцы в виде мужского полового члена. “Причем лежат на самой обычной полке, среди прочих кондитерских изделий, очевидно нарушая законы и нормы морали”, – отмечало издание.

28 февраля редакция обратилась за комментарием к мэру города Сергею Давыдову, бывшему военкому Выборского района Ленобласти, и тот пообещал разобраться в ситуации. На другой день Давыдов объявил 15-тысячный Светогорск городом, в котором “не было, нет и не будет ни одного гея”. “Они не пройдут даже с Запада”, – заверил мэр.

После этого активисты Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие и решили провести “гей-тур” в Светогорск. В город выехали шесть активистов и журналистка Евгения Зобнина, готовившая репортаж для “Дождя”.

Двух участников акции – Бориса Канакова и Андрея Потапова – высадили из автобуса на КПП. Как поясняло ОВД-Инфо, причиной стало отсутствие виз. В пограничную зону можно попасть при наличии либо визы, либо приглашения от местного жителя. При этом виза дает право лишь на транзитный проезд – для пребывания в городе необходимо именно приглашение.

Остальных участников поездки, у которых были визы, силовики пропустили дальше. “Маленький шаг для гея – большой шаг для ЛГБТ-сообщества, – заметил на своей ФБ-странице активист Алексей Назаров. – Глава администрации Сергей Давыдов с хлебом-солью не встречает, да и ладно. Мы сами будем открывать для себя город и рассказывать остальным”.

Позже выяснилось, что участники “гей-тура” намеревались встретиться с Давыдовым и предупредили его об этом. Тот ответил согласием, сообщив, что будет на работе с 14 часов. В ожидании этого времени активисты отправились с радужной табличкой гулять по городу.

Далее активисты зашли в тот самый магазин, где продавались леденцы в виде члена. Там возник конфликт. Как рассказал Назаров, работники точки сочли, что участники “гей-тура” ведут скрытую видеосъемку. После этого они заблокировали активистов в складских помещениях и отобрали у них планшеты. Назаров вызвал полицию, однако вместо полицейских приехали силовики из погранслужбы ФСБ.

Участников “гей-тура” задержали, доставили в городской отдел спецслужбы и вынудили выключить мобильники. По информации Потапова, не попавшего в Светогорск, силовики интересовались, не собирались ли активисты проникнуть в детский сад.

К задержанным выехал петербургский правозащитник Динар Идрисов.

Мэр Давыдов пояснил 47news.Ru, что активистов задержали за нарушение приграничного режима, так как они отправились гулять по городу, вместо того чтобы проследовать к границе. По состоянию на 14:10 понедельника, заверил чиновник, всех задержанных уже выдворили из города.

Однако в действительности на тот момент участников “гей-тура” еще не освободили. Позже ОВД-Инфо написало, что на задержанных, включая журналистку Зобнину, оформили протоколы по части 1 статьи 18.2 КоАП (нарушение правил въезда в пограничную зону), предусматривающей штраф от 500 до 1000 рублей или предупреждение.

Силовики ограничились предупреждениями. Сообщалось, что задержанных должны посадить на автобус до Выборга.

3 марта депутат Госдумы от “Единой России”, бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что в Симферополе замироточил бюст Николая II. На другой день мэр Светогорска Давыдов заявил, что памятник Ленину в его городе тоже мироточит.