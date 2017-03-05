Воскресенье, 5 марта 2017

В городе Озерске Челябинской области 2 марта был похоронен 23-летний российский военный Иван Слышкин, погибший в Сирии. Об этом сообщает Znak.com.

По информации издания, Слышкин был застрелен снайпером. Дата смерти, указанная на памятнике, – 12 февраля.

Слышкин, передает Znak.com, в начале 2010-х служил срочную службу в Чечне, затем вернулся домой. В Сирию отправился, чтобы заработать денег на свадьбу. Имел награды “За службу на Северном Кавказе”, “За мужество”, “За отвагу”.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил ТАСС, что в Кремле не располагают информацией о смерти военного, и посоветовал журналистам обратиться за комментариями в Минобороны.

Между тем РБК передает, что Слышкин был боевиком частной военной компании Вагнера. Перед отправкой на Ближний Восток он проходил подготовку в войсковой части № 51532 на хуторе Молькино в черте кубанского города Горячий Ключ. Это база 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ, используемая также ЧВК Вагнера.

В Сирии, передает газета, Слышкин инструктировал солдат диктатора Башара Асада, служащих в спецназовском формировании “Охотники на ИГ”. База находилась на военном аэродроме Шайрат в 35 километрах к юго-востоку от Хомса. Убили боевика во время разведывательной операции в районе газового месторождения Эш-Шаэр.

Публикация РБК также позволяет сделать вывод, что по окончании срочной службы в Чечне Слышкин еще почти два года служил там по контракту. На базу в Молькино он отправился 10 января.

Издание также сообщает со ссылкой на агентство Free News, что формирование “Охотники на ИГ” полностью профинансировано и обучено российскими спецслужбами.

В конце февраля Минобороны сообщило о гибели четырех российских солдат в Сирии. В понедельник стало известно, что военные погибли 16 февраля в результате нападения на автоколонну, направлявшуюся в сторону города Хомс. В четырех километрах от Тияса автомобиль “Тигр” был подорван при помощи мощного радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками близ дороги, а по самой колонне был открыт огонь.

Четверо из шести человек, находившихся в бронемашине, погибли: их имена в Минобороны не раскрывают, однако известно, что смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Они были похоронены 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе соответственно.

Находившийся в машине начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил тяжелые ранения. Он потерял обе ноги и глаз. В полевых условиях медикам удалось остановить кровотечение. Генерал был доставлен в московский госпиталь имени Бурденко. До этого Минобороны официально признало гибель 27 военнослужащих в Сирии.