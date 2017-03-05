Воскресенье, 5 марта 2017

Напомню главные технологические вехи. В 1911 году первый телевизионный сигнал был передан в Санкт-Петербурге профессором Борисом Львовичем Розингом… Его ученик Владимир Кузьмич Зворыкин, который эмигрировал в США, создает основы современного электронного телевидения в 1931 году. Еще один русский эмигрант Александр Матвеевич Понятов в пятидесятые годы прошлого столетия придумал способ фиксации телевизионного изображения…

Сергей Ерофеев, исполнительный директор Международной академии телевидения и радио

Зачастую она готова была принять официальный миф просто потому, что ей казалось неважным, ложь это или правда. Например, она верила, что партия изобрела самолет, – так ее научили в школе. (Когда Уинстон был школьником – в конце 50-х годов, – партия претендовала только на изобретение вертолета; десятью годами позже, когда в школу пошла Джулия, изобретением партии стал уже и самолет; еще одно поколение – и она изобретет паровую машину.)

Джордж Оруэлл. “1984″