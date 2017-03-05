Воскресенье, 5 марта 2017

Фигуранты крымского “дела 26 февраля” Мустафа Дегерменджи и Али Асанов, выступая свидетелями на процессе зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, материалы в отношении которого выделены из основного “дела 26 февраля” в отдельное производство, заявил, что муфтий Крыма Эмирали Аблаев убеждал их оговорить зампреда Меджлиса. За это, обещал муфтий, Дегерменджи и Асанова выпустят из СИЗО под его поручительство.

Информацию о выступлении Дегерменджи сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов в перерыве слушаний по делу, продолжающихся в понедельник в верховном суде аннексированного Крыма. Видеозапись сообщения опубликовал на своей ФБ-странице председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Разговор с Аблаевым, рассказал Дегерменджи, проходил в помещении СКР. До этого следователь безуспешно пытался добиться от политзека как признания собственной вины, так и показаний против Чийгоза. Беседа с муфтием, однако, позицию Дегерменджи не поколебала – ни на себя, ни на других обвиняемых он показаний не дал.

На допросе в понедельник политзек сообщил, что Чийгоза на евромайдановском митинге у Верховной рады Крыма не видел и о его действиях не знает. Людей, которые отдавали бы митингующим какие-либо команды, он тоже на акции не встречал. Кроме того, Дегерменджи заметил, что евромайдановцы не предпринимали никаких агрессивных действий, тогда как участники пророссийского контрмитинга, также проходившего у крымского парламента, совершали провокации.

Позже “КрымSOS” написал со ссылкой на Полозова, что схожие показания дал и Асанов. Как и Дегерменджи, Асанов сообщил, что беседовал с Аблаевым в СКР и отказался от его предложения. “Он также сказал, что дело не в Ахтеме Чийгозе, – добавил Полозов. – Если бы на его месте был любой другой человек, он все равно не дал бы никаких показаний, потому что это неправда”.

Асанов также подтвердил, что Чийгоза на митинге не видел, а каких-либо призывов к агрессивным действиям не слышал. Между тем, добавил политзек, агрессивно вели себя как раз антимайдановцы. “Один из пророссийских митингующих кинул в Асанова бутылкой и попал ему в голову, – рассказал Полозов. – Другой митингующий во время давки распылил ему в глаза газ из балончика”.

Об отказе Асанова и Дегерменджи давать показания против Чийгоза, несмотря на обещания освобождения из СИЗО, сообщалось еще осенью 2015 года. Однако о том, что подобные предложения исходили не только от следователя, но и от Аблаева, впервые стало известно только теперь.

Между тем прошлой осенью муфтий Крыма, которого ранее критиковали за коллаборационизм, был уличен и в доносительстве. В Сети опубликовали заявление Аблаева в ФСБ, МВД и прокуратуру. В бумаге утверждалось, что в восьми джамаатах полуострова преобладают последователи “Хизб ут-тахрир”, а в четырех других – сторонники течения хабашитов.

Крымскотатарская общественность уже вскоре после аннексии начала выражать недоверие Аблаеву и его муфтияту. 20 ноября 2016 года в Киеве было образовано новое Духовное управление мусульман Крыма, независимое от оккупантов. Муфтием избрали Айдера Рустамова.

Слушания по существу дела Чийгоза продолжаются с августа прошлого года. Процесс ведет коллегия в составе Виктора Зинькова (председательствующий), Алексея Козырева и Игоря Крючкова. По части 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков) зампреду Меджлиса грозит от 8 до 15 лет колонии. Чийгоз с января 2015-го содержится в симферопольском СИЗО-1. Вину он не признает.

31 января нынешнего года на суде в качестве свидетеля выступил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, участвовавший в митинге антимайдановцев 26 февраля. Он дал показания, подтверждающие обвинение. Чийгоз и его защита настаивали на демонстрации чиновнику видеозаписей с митинга, опровергающих его показания, однако судейская коллегия ходатайство отклонила.

Разбирательство по существу основного “дела 26 февраля” открылось в ноябре в подконтрольном России Центральном райсуде Симферополя. Слушания ведет судья Сергей Деменок. Помимо Дегерменджи и Асанова, также заключенных в СИЗО-1, в деле еще трое фигурантов, находящихся на свободе под поручительством: Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев и Арсен Юнусов. Всем пятерым вменяется часть 2 статьи 212 УК России (участие в массовых беспорядках), предусматривающая от 3 до 8 лет колонии.

Дегерменджи и Асанов вину полностью отрицают. Эмирвалиев и Юнусов признают участие в драке, но отвергают обвинение в массовых беспорядках. Той же позиции первоначально придерживался и Кантемиров, однако на слушаниях 5 февраля он ходатайствовал о выделении материалов в отношении себя в отдельное производство и рассмотрении их в особом порядке. Такая мера может быть применена лишь в случае признания вменяемой вины. Судья Деменок, однако, ходатайство отклонил.

“Дело 26 февраля” было сфабриковано в первой половине 2015 года. Годом раньше, 26 февраля 2014-го, протесты майдановцев, большинство которых составляли крымские татары, сорвали планировавшееся в Верховной раде Крыма голосование о назначении незаконного сепаратистского “референдума”. Поводом к возбуждению дела стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений “двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести”.

Первый процесс по делу начался в декабре 2015-го, однако уже в феврале прошлого года судьи вернули материалы в прокуратуру. На предварительных слушаниях в рамках повторного процесса судья Зиньков разделил дело, оставив на рассмотрение в суде региона материалы в отношении Чийгоза, а остальные передав в районный суд. Такое решение он объяснил разной подсудностью дел по частям 1 и 2 статьи 212 УК. Однако защита подсудимых уверена, что таким образом Зиньков решил облегчить себе работу.