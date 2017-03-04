Суббота, 4 марта 2017

Баннер “Путин – это война” на Комсомольской площади в Москве, 05.03.2017. Фото: styazshkin.livejournal.com

В Москве на Комсомольской площади задержали активистов Павла Кузнецова, Николая Игрокова и Екатерину Рыжик, вывесивших на железнодорожном мосту, по которому проходит Алексеевская соединительная линия, баннер с надписью “Путин – это война. Путин – это кризис. Смерть”. Об этом сообщает блогер Денис Стяжкин.

Растяжка провисела на мосту меньше, чем полминуты. Активисты еще не закончили закреплять баннер, как подъехала полицейская машина. Один из силовиков побежал догонять трех активистов, попытавшихся скрыться в сторону железнодорожной станции Каланчевская, второй стал подниматься на мост, чтобы снять лозунг.

Четвертый активист, имя которого не сообщается, остался, несмотря на прибытие полиции, на мосту и закончил закреплять растяжку. После этого он побежал в противоположную сторону – к Казанскому вокзалу. Его не задержали.

Самого Стяжкина силовики также попытались посадить в машину, однако, после того как он предъявил пресс-карту, отпустили.

Как передает ОВД-Инфо, задержанных доставили в линейный отдел полиции на Курском вокзале. На Кузнецова оформили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Ему грозит до 30 суток ареста. Кроме того, еще два задержания могут повлечь для активиста фабрикацию дела по “митинговой” статье 212.1 УК.

Игрокову и Рыжик вменили часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий); она предусматривает штраф или обязательные работы, но не арест.

После оформления протоколов активистов отпустили из отдела.

Лозунг, написанный на баннере, представляет собой перефразированное высказывание сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова “Правда в том, что Путин – это война и кризис”. Неделю назад, во время московского марша памяти Немцова, силовики не допустили на мероприятие плакат с таким текстом, который принесли активисты комитета “Нация и свобода”, и подготовленную организаторами акции растяжку “Путин – это война”, так же как и все другие плакаты и баннеры, в которых упоминался российский лидер.