Пятница, 3 марта 2017

Президент США Дональд Трамп обсуждает с советниками и партнерами приостановку работы над соглашением с Россией по борьбе с терроризмом, в том числе с группировкой “Исламское государство”. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей администрации и западных дипломатов.

Причиной собеседники агентства назвали “растущие политические риски в установлении более тесных отношений с Россией”. Противники Трампа в Конгрессе требуют расследования контактов ближайших сотрудников президента США с представителями российских властей.

“Скептицизм Трампа о заключении подобной сделки с Москвой также связан с ростом влияния его советников, которые заняли жесткую позицию в отношении России, включая шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и нового советника по нацбезопасности Герберта Макмастера”, – отмечает AP.

Кроме того, снижению оптимизма Трампа в вопросе улучшения российско-американских отношений способствует продолжающаяся милитаризация России. 24 февраля президент заявил, что недоволен развертыванием Москвой крылатых ракет, которое противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Россия готова по-прежнему продолжать борьбу с ИГ даже без США, прокомментировал сообщение АР пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия рассчитывала на более активную позицию новой администрации США в сфере борьбы с ИГ, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. “Россия, конечно, это переживет, но мы думали, что с приходом новой администрации США в плане борьбы с международным терроризмом что-то изменится. Получается, ничего не меняется, – сказал депутат. – Трамп говорил, что он хочет найти новых союзников в сфере борьбы с терроризмом. Получается, союзников он ищет не среди тех стран, которые ведут активную борьбу с международными террористами на практике”.

22 февраля представитель Белого Дома Шон Спайсер сообщил, что Трамп намерен заключить с Россией сделку в сфере борьбы с терроризмом и “Исламским государством”, а также в вопросах развития экономики. “Он ясно дал понять, что если он сможет заключить с Россией сделку, такую как пытались заключить последние несколько администраций, он сделает это. Если не сможет, не сделает. Но он намерен попробовать. Он постарается, и его успехи как бизнесмена и переговорщика говорят о том, что это у него получится”, – сказал Спайсер.

“Он понимает, что если он сможет найти общий язык в сфере борьбы с “Исламским государством”, в сфере развития экономики, в которой у нас есть общие интересы – то он так и сделает. Именно в этом направлении мы и продолжим работать с Россией”, – отметил чиновник.