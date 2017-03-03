Пятница, 3 марта 2017

Второй момент, по моим ощущениям, это связано с какой-то общей, прошу прощения за ненаучный термин, движухой вокруг ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний… Вот два обыска в один день – у Зои Световой и у Елены Абдуллаевой. А обе они члены ОНК… Надо сказать, что сама Зоя Светова после обыска заявила о том, что “это не про Ходорковского, это связано с моей деятельностью”. А что такое “ее деятельность”?.. Она заключается ровно в том, что она ходит в СИЗО, в тюрьмы и в колонии. Ее правозащитная деятельность связана с деятельностью ФСИН. То есть это все какие-то турбулентности вокруг вот этой вот тюремной системы… Что в этом, что называется, может быть хорошего? Хорошего в этом то, что вообще происходящее в тюрьмах стало предметом общественного внимания. Этого не было раньше никогда. Никого не интересовало, чего там с зэками происходит. Вдруг это стало всех интересовать. И, соответственно, некоторым сдерживающим фактором без сомнения этот медийный шум является.

Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС

И день и ночь мы говорили, выкладывая друг другу свои предположения, догадки, мечты. Соотношение Оптимистенко – Пессимистенко в этих разговорах целиком сохранялось. Юля уверяла, что, по ее мнению, сейчас будут пересмотрены все дела. Нас или совсем освободят, или, в худшем случае, отправят в так называемую вольную ссылку, где можно будет соединиться с мужьями.

- Если они не расстреляны, – добавлял Пессимистенко.

- Не такие уж они крупные работники были, чтоб их расстреливать, – парирует Оптимистенко.

Долгими часами Юля рисует картины новой счастливой жизни. Может быть, это будет на острове Диксон или на Игарке… И работать будем по специальности, увидишь…

- Преподавать?

- А почему бы и нет? Еще и в партии восстановят. Увидишь. Ведь Ежов-то разоблачен, а это все были его махинации.

Евгения Гинзбург. “Крутой маршрут”