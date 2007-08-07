Четверг, 2 марта 2017

Статья

Покушение на правосудие

Самым ярким, пожалуй, стал эпизод с отказом осужденных Геннадия Цигельника и Евгения Решетникова от своих прежних показаний. Именно на их пространных рассказах основывался пожизненный приговор в отношении Пичугина, и на них гособвинение делало главную ставку на судебном процессе по делу Невзлина.

Вера Васильева

26.01.2009

Статья

За жизнь не по лжи

Бывший сотрудник службы безопасности “ЮКОСа” Алексей Пичугин приговорен к пожизненному заключению по сомнительным обвинениям и с процедурными нарушениями. Это месть за отказ оклеветать совладельцев опальной компании. Так считает внимательно следившая за процессом журналистка Вера Васильева.

Вера Васильева

07.08.2007

Вера Васильева

18.10.2016

Мать Пичугина пишет Путину

Представьте себе: вы находитесь в СИЗО, вы не виноваты ни в чем, и следователь предлагает вам выбор. Или оговорить себя, или упорствовать, вины не признавая. В первом случае он сулит вам “особый порядок рассмотрения” дела в суде, и не исключено, что так оно и будет. Вас, невиновного, отправят в лагерь, но приговор смягчат. Во втором случае вы сыграете с Фемидой в рулетку: или пан свободен – или пропал на полную катушку.

Спрашивается – как правильно поступить?

Считается, что поступать надо всегда по правде – и в тюрьме, и на воле. Более того. Согласившись взять чужую вину на себя, лишь бы поскорей вырваться из тюремных стен, вы огорчите зампредседателя Верховного суда Владимира Давыдова. Отвечая вчера на вопрос, почему в России так редко оправдывают обвиняемых, судья возложил вину на них самих. 90 из 100 человек, подсчитал Владимир Александрович, сознаются в содеянном или несодеянном. “Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. 65 процентов идут в особом порядке”, – добавил зампредседателя ВС РФ, и в этих его словах легко было расслышать горький упрек расколовшимся.

Мол, как же так, граждане подозреваемые и приговоренные, зачем же вы портите нам правозащитную статистику? Стояли бы на своем, взыскуя истины, глядишь – и кривая оправдательных приговоров пошла бы вверх, и всех невиновных суд бы освободил. Кривая бы вывезла.

Однако понять можно и тех, кто идет на сделку со следствием и совестью, невольно подставляя всю судебную систему РФ, за которую потом приходится отдуваться уважаемому человеку – Владимиру Давыдову. Вообразите, вы находитесь в СИЗО, вы не виноваты ни в чем, и следователь предлагает вам выбор… А рядом еще суетится адвокат по назначению, и решать надо довольно быстро: оклеветать себя, ожидая снисхождения, или же не верить, не бояться, не просить. Точно зная при этом, что оправдательных приговоров российские суды практически не выносят, и шанс, что для вас сделают исключение, равен 1%, даже меньше.

Вообще если вникнуть в слова зампредседателя, получается некий заколдованный круг. Судьи зверствуют, но и заключенные ведут себя нехорошо, не желая помогать судьям встать на путь исправления. В итоге среднестатистический районный председательствующий в процессе примерно раз в семь лет, обливаясь счастливыми слезами, выпускает кого-нибудь из клетки. Правда, в судах с участием присяжных доля оправданных достигает 13%, но это явление до сих пор не стало характерным для российского судопроизводства. Характерным явлением остаются обычные говорильни и карательные практики.

Образцовым примером здесь следует признает дело Алексея Пичугина. Задержанный в июне 2003 года, он знал, что невиновен, и перед ним был выбор. Оговорить себя, а также руководителей ЮКОСа и с учетом деятельного раскаяния и пользы, принесенной государству, выйти на свободу в обозримые сроки – или не выйти никогда. Ему об этом прямо говорили следователи. Он убеждался в их правоте в ходе судов, которые последовательно приговаривали его к 24 годам и к пожизненному. Отбывающий вечную неволю, он знает, что и сегодня может быть помилован – в обмен на показания, которые у него вымогают без малого 14 лет подряд. При том что Михаил Ходорковский, главный “заказчик”, как решили в Кремле, вменяемых Пичугину убийств и покушений на убийства, лично призывал его “сделать это”.

А он не делает. Находясь в СИЗО, в колонии для неисправимых убийц “Черный дельфин”, возвращенный в Москву, в “Лефортово”, где ему снова предлагалась эта дилемма: солги или умри в тюрьме. Он год за годом настаивает на своей невиновности, и тот самый Верховный суд РФ, где с 1999 года работает Владимир Давыдов, дослужившийся до поста зампреда, тоже непреклонен. Отвергая любые иные решения, в том числе и вердикт ЕСПЧ. Тут для российских судов приемлем только “особый порядок” рассмотрения, как это сформулировано в законе, а также в кремлевских предписаниях применительно к особо важному делу Алексея Пичугина. Только баш на баш.

Впрочем, если такой порядок установлен на государственном уровне, в делах политических, то ведь и на микроуровне, в делах уголовных, расследуемых местными судами, должно происходить и происходит то же самое. Сознайся в убийстве – и получи максимум две трети от положенного срока, не порть нам процент раскрываемости. Отдай бизнес, отсиди немного – и освобождайся с чистой совестью. Покайся – и тебе прощение выйдет. Сказано же, что блаженны нищие духом, и если тюрьму, тем более российскую, сравнивать с адом, то жизнь расконвоированного логично приравнять к райской.

Оттого так трудно согласиться с одним главных наших судей, когда он призывает прессу не увлекаться критиканством в отношении Фемиды федерального подчинения, а сидящих в клетке – жить не по лжи. То есть нет ни малейших сомнений в том, что процитированный гражданин начальник, окажись он в СИЗО, на скамье подсудимых и в лагере, так себя и повел бы, но подавляющее большинство других российских граждан все-таки поступает иначе, и у них есть свои резоны. У них своя правда, основанная на многовековом опыте пыточного следствия, пыточных тюрем, пыточных лагерей, и с ней, с этой правдой спорить могут разве что единицы. А опыт изменится, когда поменяется практика, что едва ли возможно, пока в России не сменятся судьи. Начиная с верховных и гаранта всех наших прав.