Четверг, 2 марта 2017

Саратовский областной суд оправдал бывшего начальника ИК-10 Вадима Долгова и двух его подчиненных, Александра Бережнова и Виталия Волдырева, ранее приговоренных к реальным срокам по делу об избиении заключенного в 2009 году. Как передает “Медиазона”, такое решение суд вынес, рассмотрев апелляционную жалобу защиты осужденных.

Облсуд признал Долгова, Бережнова и Волдырева невиновными “в связи с неустановлением события преступления”. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена.

В ноябре 2016 года судья Ленинского районного суда Саратова Ольга Плетнева приговорила Долгова к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в превышении должностных полномочий. Бережнов и Волдырев были приговорены к четырем и трем с половиной годам колонии соответственно. В качестве дополнительного наказания всем троим суд запретил занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти.

Государственное обвинение запрашивало для бывшего начальника колонии наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Суд установил, что 21 ноября 2009 года Долгов приказал подчиненным избить 32-летнего заключенного, глухонемого Виктора Панова, после чего они “нанесли удары руками и ногами по различным частям тела” зека.

В декабре 2014 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Панова, в которой он писал, что после этапирования в ИК-10 его до потери сознания избили за отказ “положить руку в унитаз и помыть пол в туалете”. В жалобе Панов пишет, что один из наносивших удары был начальником секции дисциплины и порядка, а офицер колонии “наблюдал эту сцену и смеялся”. Медработник в колонии отказался фиксировать гематомы на теле осужденного.

На следующий день Панова избили сотрудники колонии за отказ мыть пол, он требовал провести медицинское обследование. Мужчина потерял сознание, а когда пришел в себя, не чувствовал правую ногу. В 2010 году Панова перевели в другую колонию.