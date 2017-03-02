Четверг, 2 марта 2017

Смотрим предпоследнее наименование – кроссовки Nike Flyknit Max. На сайте, с которого сделан заказ, без труда находятся кроссовки с таким же названием и описанием. А потом находим эти кроссовки и у нашего главного героя… В этот же день было заказано еще много клетчатых, гавайских и цветастых рубашек. Вот, например, эта синяя со снежинками. Ее премьер-министр выбрал для прогулки по Сочи… Очевидно, что эти интернет-покупки делает сам Медведев. Но оцените масштаб премьерского шопинга. За три месяца он заказал себе 73 футболки, 20 пар кроссовок и 30 пар плавок. Одежда и обувь заказывались только для одного человека – все одинакового размера, одни бренды, одни магазины и так далее.

ФБК

Правда, он не мог вообразить таких странных обстоятельств, при которых он пал бы с поста министра или пал бы охраняемый им режим – а золото спасло бы его, даже если б находилось в швейцарском банке. Казалось бы, ясно, что никакие драгоценности не спасут обезглавленного. Однако это было свыше его сил – смотреть, как обогащаются подчиненные, а себе ничего не брать! Такой жертвы нельзя было требовать от живого человека! И он рассылал и рассылал все новые спецкоманды на поиски. Даже от двух чемоданов мужских подтяжек он не мог отказаться. Он грабил загипнотизированно.

Александр Солженицын. “В круге первом”