Четверг, 2 марта 2017

“Глава ДНР” Александр Захарченко заявил о полном разрыве всех связей с Украиной и переориентации производства на Россию. Об этом сообщает Интерфакс.

“Мы на сегодняшний день рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплаты здесь, но теперь пусть перекрывают все, минируют поля, закрывают железнодорожные пути, мы научились жить в блокаде”, – сказал Захаренко. При этом он подчеркнул, что предприятий с украинской юрисдикцией в ДНР больше не будет.

“Конец украинской юрисдикции на нашей территории, исторически наша экономика была ориентирована на Россию. С точки зрения продукции промышленного производства правильно возрождать те цепочки, которые были в СССР. Процесс не быстрый, но реальный. Будем ориентироваться на Россию, – сказал “глава ДНР”. – На счет продукции мы не волнуемся, куда ее сбывать. Волнуемся о том, чтобы Украина не вела никаких диверсионных действий”.

Захарченко рассказал о единичных случаях саботажа на некоторых предприятиях с украинской юрисдикцией после ввода на них внешнего управления. “Саботаж есть и даже сегодня происходит. Но эти случаи некритичны и, благодаря четким и слаженным действиям, они минимизированы. Так в компании “ДТЭК” работниками была предпринята попытка вывоза техники и уничтожения компьютерной программы, которую уже установили”, – сказал “глава ДНР”. При этом Захарченко пообещал в скором времени восстановить работу сети 3G в республике, которая была нарушена из-за проблем на предприятии “Укртелеком” в Донецке.

В среду Захарченко и “глава ЛНР” Александр Плотницкий подписали документы о введении “внешнего управления” на предприятиях украинской юрисдикции, расположенных на временно оккупированной территории Донбасса. Налоги таких предприятий будут поступать в бюджеты ДНР и ЛНР.

Эти действия, как заявили в самопровозглашеннх республиках, стали отсетом не введение транспортной блокад Донбасса. Также было объявлено о прекращении поставок угля на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался называть “отжимом” ведение внешнего управления на украинских предприятиях. “Я не думаю, что слово “отжим” здесь применимо и не думаю, что было бы корректно называть это “отжимом”. Мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи поставленными в условия блокады со стороны экстремистов”, – сказал Песков.

По мнению пресс-секретаря, действия, которые предпринимаются властями самопровозглашенных республик, “в какой-то степени можно понять”. “Речь идет о жизни нескольких миллионов людей. Людям надо выживать”, – подчеркнул Песков.

Он отметил, что вопросы работы самих предприятий не имеет никакого отношения к России, которая, ао словам Пескова, “имеет определенное влияние на представителей Донбасса, но ими не руководит”.

Блокада торговли с оккупированными территориям была инициирована ветеранами батальонов “Донбасс” и “Айдар” в конце прошлого года. В ней участвуют и депутаты от оппозиционной партии “Самопомощь”. Изначально основным требованием блокадников было освобождение пленных военнослужащих и добровольцев, удерживаемых сепаратистами. Однако затем требования трансформировались. Теперь участники блокады требуют принятия закона “Об оккупированных территориях”, прекращения поставок угля из неподконтрольных Украине районов и полного разрыва любых экономических связей с ними.

15 февраля правительство Украины было вынуждено ввести чрезвычайное положение в сфере энергетики из-за блокирования поставок антрацита с занятых сепаратистами территорий Донбасса. Ряд украинских предприятий был вынужден сократить производство из-за недостатка сырья.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь призвал остановить блокаду. “Энергетическая блокада может привести к двум негативным последствиям. Первое – веерные отключения. За несколько недель можем выработать накопленный уголь. Еще один негативный фактор – остановка металлургии, которая формирует 12 процентов ВВП и 20 процентов валютной выручки. Это подорвет курс национальной валюты, приведет к сильным разрушительным последствиям, – сказал глава правительства. – Я в который раз обращаюсь к блокадникам: я против контрабанды и злоупотреблений. Но за месяц или год-два-три провести переориентацию экономики невозможно. Я призываю настоящих патриотов подумать о простых украинцах”.