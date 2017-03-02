Четверг, 2 марта 2017

В Кремле не придают значения “расследованию” оппозиционера Алексея Навального в отношении премьер-министра России Дмитрия Медведева… пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели сообщения СМИ о “расследовании” Навального, однако “в деталях не ознакомлены”. “Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина”, – заметил Песков.

ТАСС

Хозяин не опровергал рассказов Петита, он занялся личностью самого рассказчика. Он знал, что argumentum ad hominem ложен. “Может, он и ложный, – говорил Хозяин, – зато полезный. Если ты подобрал подходящий argumentum, всегда можно пугнуть hominem’a так, чтобы он лишний раз сбегал в прачечную”.

Роберт Пенн Уоррен. “Вся королевская рать”