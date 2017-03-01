Среда, 1 марта 2017

Судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Ольга Кузнецова продлила фигурантам дела “украинских диверсантов” Евгению Панову и Андрею Захтею сроки содержания в СИЗО еще на три месяца – до 7 июня. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Подробности заседаний не приводятся. В публикации говорится лишь, что политзеки были лично доставлены на заседания, а защита намерена обжаловать принятые решения.

Накануне Оксана Захтей, жена одного из фигурантов, писала, что деньги, находившиеся на счету ее мужа в московском СИЗО “Лефортово”, после перевода политзека в Симферополь “куда-то испарились” – “хоть выписка с суммой на счету есть”.

39-летний Панов – житель города Энергодар Запорожской области Украины, работал водителем на Запорожской АЭС. Бывший участник АТО; активист Самообороны Энергодара, член исполкома горсовета, куда был избран по квоте партии “Укроп”. 41-летний Захтей – ранее дважды судимый уроженец Львовской области; последнее время перед похищением жил в Саках на западе аннексированного Крыма. Наряду с украинским имеет российское гражданство. Подрабатывал частным извозом.

Обоих фигурантов ФСБ похитила в ночь на 7 августа 2016 года в разных местностях на севере полуострова. 8 августа судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук с нарушением процедуры арестовала Панова и Захтея по сфабрикованным протоколам о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 российского КоАП).

Между тем 10 августа ФСБ заявила о раскрытии группы диверсантов, направленной в Крым Главным управлением разведки Минобороны Украины. В последующие дни Панов и Захтей были арестованы уже по уголовному делу и помещены в симферопольский СИЗО-1. Обоим политзекам инкриминированы часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). С учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) им грозит до 10 лет колонии.

Несколько дней начиная с 7 августа похищенных подвергали жесточайшим пыткам, выбивая показания для фабрикации против них дела. В первой половине декабря сначала Панов, а затем Захтей направили председателю СКР Александру Бастрыкину заявления с требованием открыть дело против пытавших их силовиков.

После отправки в СИЗО оба политзека отказались от признательных показаний, данных в первые дни.

7 октября Панова и Захтея перевели в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ. Предыдущий раз арест им продлевали в Москве.

В конце прошлого года Панова в СИЗО посещали оперативники ФСБ. Они требовали, чтобы политзек отказался от адвокатов Дмитрия и Ольги Динзе, и угрожали, что в противном случае он получит 20-летний срок, несмотря на то что такой суровой санкции инкриминированное Панову обвинение не предусматривает. 1 ноября следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю Константин Селиванов отказал адвокатам Динзе в допуске на следственные и процессуальные действия с их подзащитным.

Между тем адвокат Захтея Илья Новиков сообщал, что его клиента убеждали дать показания против Панова, обещая за это лишь пятилетний срок. “Цена этим обещаниям понятна, – заметил юрист. – Захтей это хорошо понял и заверил, что не будет себя оговаривать и будет держаться принципиально”.

14 февраля нынешнего года политзеков вернули в симферопольский СИЗО. Как передавал Новиков, из Москвы в Крым их доставили спецбортом.

Дмитрий Динзе расценил перевод политзеков в Симферополь как средство затруднить их доступ к защите. “Они (ФСБ. – Ред.) решили переиграть карты, – заметил юрист, – чтобы защитники ездили в Крым, тратили деньги, а это достаточно затратно. Намерение отсечь те частые свидания, которые происходили в Москве”.

Между тем адвокат Ильнур Шарапов, также защищающий Захтея, 27 февраля сообщил, что несколькими днями раньше получил из главного военного управления СКР ответ на декабрьское заявление о пытках, направленное его клиентом Бастрыкину. Ответ датирован 13 февраля. “Военные следователи пришли к выводу, что наше заявление о преступлении (!) обусловлено производством по уголовному делу в отношении Захтея в следственных органах ФСБ, – говорилось в публикации адвоката. – А могли, наверное, написать, что пытали Андрея в рамках следственного эксперимента, например. При этом заявление о преступлении военные следователи направили для рассмотрения… правильно, в ФСБ РФ”.