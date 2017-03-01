Среда, 1 марта 2017

Европарламент лишил депутата Марин Ле Пен, кандидата в президенты Франции, иммунитета от уголовного преследования в ее стране. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято большинством голосов по вынесенной во вторник рекомендации правового комитета ЕП.

Дело против Ле Пен открыто за публикацию ею в своем твиттере в декабре 2015 года трех фото с изображением казней, проводимых боевиками “Исламского государства”. На одном из снимков, отмечает агентство, запечатлена декапитация американского журналиста Джеймса Фоули.

По обвинению в распространении изображений насилия Ле Пен грозит до трех лет тюрьмы со штрафом до 75 тысяч евро.

Ле Пен, лидер ультраправого Национального фронта, считается одним из фаворитов президентской гонки. Она заявляет о намерении “предоставить Франции независимость от США и НАТО”, инициировать референдум о выходе страны из Евросоюза, а также отменить санкции против Москвы и согласиться с аннексией Крыма.

25 февраля французская прокуратура открыла дело против другого кандидата в президенты – бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. Политика подозревают в том, что он платил своим жене и детям за работу, которой они в действительности не выполняли. В среду Фийон заверил, что не намерен из-за этого скандала выходить из гонки. Так же как и Ле Пен, Фийон выступает за снятие санкций с России.