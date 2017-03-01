Среда, 1 марта 2017

Генпрокуратура России просит Францию экстрадировать основателя Межпромбанка, экс-сенатора Сергея Пугачева. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

“Заместитель генерального прокурора Саак Карапетян направил в Министерство юстиции Французской Республики запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности бывшего владельца “Международного промышленного банка” Сергея Пугачева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 3 статьи 201 и частью 3 статьи 33, частью 3 статьи 160 УК (организация и руководство совершением присвоения чужого имущества и злоупотреблений полномочиями должностными лицами банка)”, – сказал Куренной.

В мае 2015 года генеральная прокуратура России направляла запрос о выдаче экс-банкира в компетентные органы Великобритании, отметил Куренной. “Однако Пугачев, не дожидаясь решения британской стороны по данному запросу, несмотря на наличие судебного запрета покидать территорию этого государства, скрылся”, – сказал представитель надзорного ведомства.

Летом 2010 года основанный Пугачевым Межпромбанк был лишен лицензии, а позже обанкротился. В результате Банк России, выступавший основным кредитором, получил под залог активы контролировавшейся Пугачевым Объединенной промышленной корпорации.

Осенью 2013 года в отношении Пугачева, покинувшего к тому времени Россию, было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он похитил 28 миллиардов рублей, которые Банк России выделил Межпромбанку в качестве беззалоговых кредитов. Экс-сентатор был объявлен в розыск. Позднее Пугачеву было предъявлено новое обвинение. В 2009 году Межпромбанк выдал 120 кредитов подконтрольным ему организациям на сумму 64 миллиарда рублей, считают следователи. Кредиты были обеспечены акциями кипрской компании OPK Mining Limited, принадлежавшей Енисейской промышленной корпорации. Позже Пугачев расторг договоры о залоге, лишив таким образом Межпромбанк возможности обратить взыскание на кипрский актив.

АСВ подало иск в английский суд об аресте активов Пугачева по всему миру на сумму свыше 1 миллиарда фунтов. Тем самым предполагалось поддержать иск к самому Пугачеву за банкротство Межпромбанка.

Российские власти обратились в Лондон с запросом на экстрадицию Пугачева, однако тот переехал во Францию. Экс-банкир заявил, что он и его семья получают “прямые угрозы убийством”, а его охрана обнаружила слежку.

12 февраля 2016 года Высокий суд Англии и Уэльса заочно Пугачева к двум годам заключения за неуважение к суду. Судья признала Пугачева виновным по 12 пунктам, главные из которых – побег от суда во Францию вопреки запрету покидать Британию, дача ложных показаний и сокрытие от суда своего французского паспорта. Кроме того, экс-сенатор был признан виновным в сокрытии от суда своих активов, отказе сдать свои мобильные устройства, предоставить суду пароли от электронной почты и других проявлениях неуважения к суду.

Высокий суд также обязал Пугачева выплатить 75 процентов судебных расходов истцов. Адвокат АСВ Стивен Смит заявил в суде, что они составили 659 тысяч фунтов.

24 февраля прошлого года Высокий суд Англии и Уэльса признал определение российского суда о взыскании с Пугачева 75,6 миллиарда рублей. “Высокий суд заочно подтвердил, что нет никаких причин не приводить определение Арбитражного суда города Москвы от 30 апреля 2015 года в исполнение за пределами России”, – говорилось в сообщении. Решение приведено в исполнение на территории Англии и Уэльса.

В российском Агентстве страхования вкладов, выступавшем истцом, назвали решение Высокого суда “важным шагом” по привлечению Пугачева к субсидиарной ответственности “в целях наиболее полного удовлетворения требований кредиторов” Межпромбанка.

12 мая 2016 года суд в Великобритании наложил обеспечительные меры на активы Пугачева во Франции, Люксембурге и на Каймановых островах. В частности, суд арестовал принадлежащие Пугачеву зарегистрированную на Кайманах 47-метровую яхту “DB9″ и французские виллы, включая Шато де Гаро, виллу “Аннушка”, шале “Вальберг”, а также виллу в Сен-Жан-Кап-Ферра.

25 июля власти Швейцарии заморозили счета Пугачева. Представитель прокуратуры страны Анри Дела Каза не сообщил более подробной информации об этих активах. Он уточнил, что на этот шаг Швейцария пошла после того, как получила запрос от российской стороны.