Четверг, 2 марта 2017

Издавна меховые изделия считались предметом роскоши, указывая на положение и достаток своей владелицы. Особенно эффектно и изысканно смотрятся шубки из светлого ворса, только вот ухаживать за таким мехом достаточно сложно. В процессе носки белый мех теряет былую белизну и привлекательность, желтеет и тускнеет. Как можно решить эту проблему и вернуть изделию идеальный вид?

Хотя чистить меховую шубку непросто, особенно в домашних условиях, это возможно. Мы собрали самые простые и эффективные способы, среди которых наверняка найдется тот, что подойдет для вас. Кстати, если шуба не ваш вариант, предлагаем воспользоваться сезоном скидок и купить пуховик недорого в одном из интернет-магазинов.

Как чистить белый мех

Чтобы избавиться от загрязнений и желтизны в домашних условиях, мех нужно пересыпать адсорбентом — можно использовать обыкновенный крахмал. Присыпав крахмалом, аккуратно перетрите мех ладонями, чтобы загрязнения впитались по максимуму. Теперь стряхните средство и по необходимости повторите. В завершение очистите шубку деликатной щеткой, чтобы убрать остатки адсорбента и красиво уложить ворс.

Обязательно ознакомьтесь с данными на этикетке и, прежде чем приступить к очищению всего изделия, попробуйте выбранный способ на небольшом и незаметном участке.

Еще один проверенный способ защиты белого меха от желтизны — протирание ворса раствором перекиси водорода. Смешайте 1 ч.л. перекиси с 1 стаканом теплой воды и для верности добавьте 3-4 капли нашатыря. Смочите ватный тампон в жидкости и протрите ворс. Сушить мех лучше естественным путем, а не на отопительном приборе, иначе ворс снова пожелтеет.

Для усиления эффективности после того как пересыпали ворс адсорбентом, сбрызните раствором шампуня (используйте для удобства пульверизатор). Образовавшуюся кашицу разотрите между руками и дайте немного подсохнуть. Уже сухую смесь нужно вычесать щеткой и стряхнуть изделие.

Также в качестве адсорбента можно использовать пшеничные прогретые на сковородке отруби или древесные опилки (только не берите хвойные). Действуйте по тому же правилу — посыпьте ворс, подождите, чтобы грязь впиталась, стряхните и прочешите щеткой.

Все эти способы можно испробовать в домашних условиях. Но самое верное решение — сдать изделие в хорошую химчистку, в которой применяют специальные средства и технологии для очистки меховых изделий.