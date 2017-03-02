Четверг, 2 марта 2017

Смерть человека, даже если он длительное время страдал неизлечимой болезнью, всегда наступает неожиданно. В большинстве случаев она является потрясением для близких умершего, его родных и друзей. Удручённые горем, они не всегда знают, что нужно делать в таких случаях, как провести похороны.

Столица России является многомиллионным городом. Естественным является уход в мир иной большого числа москвичей. Для того, чтобы процесс похорон не стал обременительным для близких, в мегаполисе функционируют многочисленные похоронные бюро. Но как выбрать такое, где ритуальные услуги не очень дорогие, но обслуживание хорошее, предусматривается широкий спектр процедур.

В случае смерти человека, его близким нужно обратиться в местные органы власти, например, в ЗАГС. По предъявлении справки с медицинского учреждения, которое зафиксировало акт смерти, там оформят соответствующие документы. Там же могут и посоветовать, в какое похоронное бюро следует обратиться.

Прежде чем сделать заявку в данной организации на проведение похорон, нужно узнать стоимость услуг. Например, где гроб купить цена которого не так высока. Для сравнения можно обратиться в другие похоронные бюро. Если там цены значительно ниже, можно оформлять заявку.

В каждом бюро есть перечень услуг. Предусмотрено всё: предоставление работников для выноса тела, оформление документов, выбор кладбища, продажа ритуальных предметов, в частности, венков, цветов, оформление траурных лент, сопровождение почётным караулом, оркестр, а также многое другое. Прежде чем приступить к выбору покупок и заказу процедур, нужно определиться, что является самым необходимым.

После того, как будет подсчитана стоимость выбранных услуг и покупок, можно заказать что-то дополнительно, если позволят средства. Важно в данном случае близким не впадать в панику, постараться сосредоточиться, выбрать одного или двух родственников умершего, которые займутся этой частью оформления похорон.

Нужно помнить, что в похоронных бюро работают специалисты, для которых данные процедуры являются обыденным делом, поэтому они всё выполняют быстро, на высоком профессиональном уровне. Кроме того, во многих похоронных бюро Москвы существует бесплатное оформление похорон. Нужно узнать, не распространяется ли эта норма на покойника. Если распространяется, нужно быстро оформить и предъявить в похоронное бюро соответствующие документы.