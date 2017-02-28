Вторник, 28 февраля 2017

Участник “Диссернета” Иван Бабицкий обжаловал в Высшей аттестационной комиссии решение диссертационного совета при историческом факультете МГУ об отказе от рассмотрения по существу диссертации министра культуры Владимира Мединского. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Как заявил завкафедрой истории России XIX – начала XX века профессор Сергей Мироненко, голосование диссовета проходило с многочисленными нарушениями. Процедура рассмотрения диссертации четко расписана. Диссовет должен был создать комиссию, назначить дату заседания и за 15 дней пригласить на него заявителей и автора работы. При этом само заседание должно было быть открытым для всех желающих. Однако в случае с Мединским эти правила соблюдены не были.

Как рассказал Мироненко, 7 февраля он участвовал в рядовом заседании диссовета. В повестке дня не было упоминания работы министра. В аудиторию вошел декан истфака Иван Тучков и попросил выйти всех, кто не входит в диссовет. Декан сказал, что ВАК по ошибке вместо диссовета истфака под номером 501.001.72 направила диссертацию Мединского на факультет госуправления в диссовет 501.001.02. Однако ректорат все же переслал часть документов на истфак для ознакомления. При этом самой диссертации среди документов не было.

Декан и глава совета предложили проголосовать за подготовленный ими проект резолюции c отказом от “дальнейшего рассмотрения” материалов, – отметил Мироненко. Часть членов диссовета потребовала добиться от ВАК текста самой диссертации и проведения ее оценки по всем правилам.

“Но общий настрой был такой – давайте сделаем все, чтобы нам не пришлось обсуждать диссертацию министра, – сказал Мироненко. – Некоторые члены совета прямо говорили: “Зачем нам копаться в этом дерьме, давайте поскорее проголосуем, и все закончится”. В итоге 12 человек поддержали позицию декана, шесть высказались против и один воздержался. “Это была настоящая комедия”, – охарактеризовал заседание Мироненко.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и Ph.D. Бабицким. Проанализировав диссертацию министра “Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков”, они поставили под вопрос ее научную ценность.

Полный текст заявления опубликован на сайте “Диссернета”. В нем отмечается, что в диссертации Мединского допущены грубейшие методологические и фактологические ошибки. Кроме того, для библиографии к своей диссертации Мединский скопировал фрагменты библиографий к чужим работам. К диссертации есть и другие претензии.

Сам Мединский назвал требование лишить его степени возвратом к временам СССР. “Сама постановка вопроса представляется фантасмагорической и возвращает нас в лучшие времена Советского Союза, когда только единственная точка зрения считалась правильной, а все остальные – буржуазными, ревизионистскими, устаревшими, космополитичными и какими-либо еще. Мне бы очень не хотелось, чтобы в исторической науке мы бы скатились в те времена”, – сказал министр.

Работу министра должен был рассмотреть диссовет Уральского федерального университета. Однако 4 октября совет перенес заседание. В диссовет поступили письма с соответствующей просьбой “в связи с невозможностью присутствия” на нем Мединского от самого министра и от Высшей аттестационной комиссии. 7 октября ВАК отозвала из УрФУ заявление о лишении Мединского степени, так как “истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете”.

28 октября 24 академика и членкора РАН поддержали требование лишить Мединского ученой степени. По словам авторов обращения, решение вопроса о диссертации министра “должно полностью относиться к компетенции ученых, и никакое административное давление здесь недопустимо”. “Беспрецедентное вмешательство руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации дискредитирует всю систему научной аттестации в России”, – отмечается в письме.

“Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир. Патриотическая риторика не может служить оправданием для некомпетентности. Недопустимой является также замена нормальной научной полемики площадной бранью в адрес оппонентов, к тому же изрекаемой публично. Особенно возмутительно, когда такая брань звучит из уст министра культуры”, – говорилось в документе.

25 ноября рассмотрение вопроса о диссертации Мединского было передано в МГУ.

21 января Мединский заявил, что готов к публичной дискуссии по поводу своей диссертации и намерен высмеять нападки своих оппонентов. “Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны. Я абсолютно готов к любой публичной дискуссии”, – сказал Мединский.