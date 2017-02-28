Вторник, 28 февраля 2017

Да, все говорят, что нужно сотрудничать чуть ли ни с Общественной палатой… есть какие-то инструменты – они, конечно, ржавые и не работают. Но, может быть, их можно как-то использовать. И эта логика, в общем, имеет право на существование… У тебя нет государства и другой страны для разговора. Идешь и видишь Москалькову. Значит, нужно с ней разговаривать. Нужно ее убеждать… Приходится действовать так. Поэтому многие критикуют Федотова, что он сидит в этой позиции много лет, руководитель Совета по правам человека. А мне кажется, что сидит совершенно героически. Потому что он психологически совершенно другой человек. Он не из этой власти. Он из другой власти. Он был в той и другой власти действительно. Но он, наверное, понимает, что с его помощью можно кого-то спасти. Даже если одного-двух-трех человек спасет с точки зрения прав человека, это уже огромное достижение. Значит, нужно до последнего, сжав зубы, там сидеть. Слава богу, что такой грамотный человек там есть.

Андрей Колесников, руководитель программы Московского центра Карнеги

…Только бы вырваться из этой клетки, и ничего плохого он себе не позволит. Разве он враг своим?

- Не бойсь, – сказал он. – Я тоже не лыком шитый.

Сотников засмеялся неестественно коротеньким смехом.

- Чудак! С кем ты вздумал тягаться?

- А вот увидишь.

- Это же машина! Или ты будешь служить ей, или она сотрет тебя в порошок! – задыхаясь, просипел он.

- Я им послужу!

- Только начни!

“Нет, видно, с ним не сговоришься, с этим чудаком человеком”, – подумал Рыбак… у него на первом месте твердолобое упрямство, какие-то принципы… Но ведь кому не известно, что в игре, которая называется жизнью, чаще с выигрышем оказывается тот, кто больше хитрит. Да и как иначе?

Василь Быков. “Сотников”