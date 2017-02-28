Вторник, 28 февраля 2017

Адвокаты правозащитницы и журналиста Зои Световой намерены обжаловать в российском суде и в ЕСПЧ действия сотрудников правоохранительных органов, проводивших у нее обыск. Об этом заявил юрист Сергей Бадамшин, сообщает Интерфакс.

По словам адвоката, во время обыска в квартире Световой сотрудниками правоохранительных органов были допущены существенные процессуальные нарушения.

“Посоветовавшись, мы пришли к выводу о необходимости обратиться в суд в связи со вчерашним обыском у нашей подзащитной. В ближайшее время будет подана жалоба как в Басманный суд Москвы в порядке статьи 125 УПК (на действия следствия), так и в Европейский суд по правам человека”, – сказал Бадамшин.

“В своем обращении в Европейский суд будет указано, что в отношении нашей подзащитной было допущено нарушение принципа доступа к правосудию”, – отметил адвокат. Более подробное содержание жалобы в ЕСПЧ станет известно после ее подачи.

Накануне по окончании обыска Бадамшин сообщил, что он и присутствовавшие в квартире его коллеги внесли замечания о нарушениях в протокол. “Налицо целый ряд существенных процессуальных нарушений, которые будут отражены в жалобе на действия правоохранительных органов, если будет принято решение о том, чтобы обратиться в суд”, – отметил адвокат.

В среду более 50 правозащитников и деятелей культуры выразили свою солидарность со Световой и экс-членом ОНК Еленой Абдуллаевой, у которой накануне также прошел обыск. “Мало кто сомневается, что причина обысков у Световой и Абдуллаевой одна – их профессиональная деятельность, их гражданская позиция; одна и цель – устрашить их и всех нас. Мы выражаем свою солидарность с Зоей и Еленой и готовы защищать их так же неотступно, как они защищают наши общие права” – говорится в их заявлении.

Под документом подписались Людмила Алексеева, Лия Ахеджакова, Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), Сергей Гандлевский, Игорь Иртеньев, Тимур Кибиров, Александр Подрабинек, Лев Пономарев, Ольга Романова, Лев Рубинштейн, Ольга Седакова, Людмила Улицкая, Мариэтта Чудакова и многие другие.

Во вторник около 11 утра в квартиру Световой пришла следственная группа под руководством следователя по особо важным делам СКР Руслана Нигматуллина. В ее составе было шестеро сотрудников ФСБ.

Обыск, кторый санкционировала судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская еще 18 января, проходил в рамках “основного дела” ЮКОСа. “Следствием были получены сведения о хранении у Зои Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в Российскую Федерации и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных М. Ходорковским и его соучастниками, – говорилось в сообщении СКР. – Обыск не связан с профессиональной или правозащитной деятельностью Световой, а направлен исключительно на проверку обстоятельств легализации денежных средств, похищенных Ходорковским и другими действовавшими совместно с ним лицами”.

“Интересно, и где ж эти документы?!! Весь день носом роют квартиру – и ни одного подобного документика”, – прокомментировала адвокат Анна Ставицкая.

Обыск продолжался более 10 часов. “Изъята часть электронных носителей, ноутбуки, флэшки, некоторое количество документов, но все это не имеет никакого отношения к тому делу, о котором говорит Следственный комитет”, – сообщил после обыска Бадамшин.

Поддержать правозащитницу во время обыска пришли ее друзья, в том числе журналист Александр Подрабинек, писательница Людмила Улицкая и лидер движения “За права человека” Лев Пономарев. Однако в квартиру их не допустили.

“Самое ужасное, что все мои рабочие материалы теперь находятся у них. Никакого отношения к тому делу, по какому я нахожусь свидетелем, по которому был проведен обыск, я не имею. – заявила Светова. – Я считаю, что этот обыск на самом деле не по делу ЮКОСа, а этот обыск по моему какому-то делу”.