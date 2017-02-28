Вторник, 28 февраля 2017

Я считаю, что искусство должно быть прекрасным. Нам сейчас говорят: “Нет, искусство должно быть безобразным”. Мы это видим в творчестве многих мастеров. Или – “должно быть беспредметным”. Но почему? Безобразно – это без образа. Западное искусство извратилось до последних пределов. Столица мирового искусства – Нью-Йорк. Что мы там видим? Где те “отечества отцы, которых мы должны принять за образцы”? Загнутый белый холст – произведение искусства. Зрители часами стоят и смотрят на это. Триптих: три чистых холста, но в разных рамках. В середине – в темно-синей, а по бокам – в черных. Издалека одинаковые. Подходишь, смотришь: холсты белые, пустые. Даже не грунтованные. Это что?.. О чем здесь можно говорить?.. Они летят куда-то в бездну, а мы плетемся сзади и вдыхаем их разлагающиеся взгляды. И думаем, что нет другого пути. У нас великое русское искусство, нам не нужен западный путь.

Василий Нестеренко, академик Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации, лауреат премии ФСБ России

- Вы это серьезно? – по-детски спросил Ваня Манин, перебегая глазами от лица к лицу. – Ну, значит, я дурак.

- Я тогда тоже дурак, – сказал Скворцов. – Никакой художественной ценности в этой картине я не вижу, хоть убейте.

- Правильно! – поддержал его Теткин. – Я тоже не вижу. Говорят, в капиталистических странах ослу кисть к хвосту привязывают, он и рисует, а потом эти картины продают за большие деньги…

- Молчите, Теткин, – отмахнулась Лида… – Вы ничего не видите в этой картине?.. Какие же вам картины нравятся?

- Какие? Ну, многие… – неопределенно отвечал Скворцов…

- Какие же именно?..

- “Не ждали”, – подсказал Джапаридзе.

- Да, “Не ждали”, конечно, неплохая картина, – мгновенно подхватил Скворцов… – По правде говоря, я ничего не понимаю в живописи.

- Я так и думала.

И. Грекова. “На испытаниях”