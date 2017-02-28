Вторник, 28 февраля 2017

“Московский комсомолец” удалил с сайта заметку об участии нынешнего председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в советских репрессиях против диссидентов. Об этом сообщает “Медуза”. Заметка, помещенная в среду после обеда, уже через несколько часов была снята с публикации; ее копия доступна в кэше Google.

По какой причине текст снят с публикации, на сайте не поясняется. Главред МК Павел Гусев заявил “Медузе”, что впервые слышит об удалении заметки.

Новость была написана на основе поста, появившегося накануне на ФБ-странице “Международного Мемориала”. В связи с обыском у журналистки Зои Световой правозащитники напомнили, что в январе 1986 года Лебедев, на тот момент зампред Мосгорсуда, приговорил отца журналистки, диссидента Феликса Светова, к пяти годам ссылки по обвинению в клевете на советский режим.

В посте “Международного Мемориала” и заметке МК сообщалась также, что двумя годами раньше, в 1984-м, Лебедев осудил правозащитницу Елену Санникову к году колонии и четырем годам ссылки по делу об антисоветской агитации и пропаганде.

Информация о том, что оба этих процесса вел Лебедев, уже давно общеизвестна.