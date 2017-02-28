Вторник, 28 февраля 2017

Лидер движения “Русские Астрахани” Игорь Стенин, осужденный к двухлетнему сроку по делу об экстремизме, переведен из КП-2 Тамбовской области в ИК-3 общего режима в этом же регионе. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на эксперта Фонда защиты прав человека Елену Гребенюк, которой политзек позвонил из колонии.

В ИК-3, находящейся в поселке Зеленый Рассказовского района, содержится осужденный по Болотному делу лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Его срок истекает в августе нынешнего года.

Согласно приговору Стенин должен был отбывать срок в колонии-поселении. 9 сентября 2016 года он согласно предписанию уголовно-исполнительной инспекции явился на участок колонии-поселения в ИК-10 в своем городе. Однако почти сразу после прибытия туда на политзека наложили взыскание по надуманному поводу; кроме того, его поставили на профучет. После этого, 27 сентября, фсиновцы подали в суд представление об ужесточении Стенину приговора. Вскоре, однако, бумага была отозвана, поскольку политзека незаконно этапировали в Тамбовскую область.

7 ноября Стенин был доставлен в тамбовскую КП-2. Два дня спустя, 9-го числа, его отправили в ШИЗО в первый раз, а 21 ноября – во второй. По словам политзека, с 9 сентября по 20 ноября он “провел в ШИЗО и транзитных камерах в общей сложности 42 дня”.

При этом уже 10 ноября КП-2 обратилась в суд с тем же представлением, что и астраханская колония. 28 ноября судья Кирсановского райсуда Надежда Королева заменила политзеку колонию-поселение колонией общего режима. 24 января 2017 года Тамбовский облсуд подтвердил это решение.

На рассмотрении апелляции судья, в частности, указал, что взыскания, давшие фсиновцам основание объявить Стенина злостным нарушителем режима, политзек не обжаловал. Сам осужденный возразил, что не имел возможности сделать этого, поскольку фактически все время находился либо на этапе, либо в ШИЗО. Однако судья этот довод, так же как и другие аргументы Стенина и его адвоката Александра Стребкова, проигнорировал.

Дело против Стенина ФСБ возбудила в январе 2015 года. Активисту вменили часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет). Поводом к открытию дела послужил пост, который Стенин, выступающий во “Вконтакте” под псевдонимом Ингвар Стефан, опубликовал 28 августа 2014-го, в разгар наступления российских войск на Мариуполь, в ВК-группе “РОА Русские Астрахани (от 14 до 88)”. Пост состоял всего лишь из двух фраз: “Смерть кремлевским оккупантам! Руки прочь от Украины!”

Фабула дела при этом оказалась сфабрикована – активисту наряду с его текстом вменили и еще один. Непосредственно под постом Стенина находится комментарий пользователя Сергея Романова. Романов скопировал небольшой текст о ситуации в зоне АТО, помещенный в тот же день на личной ФБ-странице украинским журналистом Петром Шуклиновым, а также дал ссылку на оригинал публикации.

Процесс Стенина вела судья Советского райсуда Астрахани Лилия Лисицкая. Слушания проходили в закрытом режиме. На суде, так же как и на следствии, Стенин подчеркивал, что под его постом выше комментария Романова стоят лайки, что было бы невозможно, если бы пост и комментарий представляли собой одну публикацию. Он ходатайствовал о приобщении к материалам дела своей переписки со службой поддержки “Вконтакте”. Агенты поддержки подтвердили, что пост Стенина и комментарий Романова – это две разные записи. Однако судья Лисицкая в ходатайстве отказала.

16 мая 2016 года Лисицкая вынесла Стенину приговор. 28 июля судья Астраханского облсуда Адиля Тагирова оставила решение Лисицкой в силе.

В январе 2017-го стало известно, что жалоба на приговор Стенину направлена в ЕСПЧ.