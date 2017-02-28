Вторник, 28 февраля 2017

Сотрудники ряда учреждений, подведомственных Министерству культуры, с начала 2017 года столкнулись с полной или частичной невыплатой зарплаты. Об этом сообщает Би-Би-Си.

В Московской консерватории зарплату не платят уже два месяца. В Петербургской консерватории некоторым с начала нового года не перечисляют деньги вовсе, а другим выплачивают существенно меньше половины оклада. Аналогичная ситуация сложилась в Государственном институте искусствознания и в Российском институте истории искусств.

“Нам обещают заплатить деньги в марте. Но детям за завтрак в школе надо платить уже сейчас”, – сказал один из сотрудников.

В бухгалтериях сотрудникам вузов говорят, что от государства не приходят бюджетные деньги. Руководство учреждений неофициально утверждает, что это связано с техническими проблемами у Министерства культуры.

Пресс-служба Минкультуры в ответе на запрос Би-Би-Си объяснила задержки в выплате зарплаты техническими проблемами в системе “Электронного бюджета” и работе с этой системой самих вузов. Сейчас эти проблемы практически устранены, министерство перевело деньги всем подведомственным образовательным учреждениям в конце января 2017 года, сообщили в ведомстве.

“Электронный бюджет” – система, в которой публикуются данные о расходах федерального бюджета. Как с ней связаны задержки зарплат в подведомственных вузах, в министерстве не пояснили.

Тем временем сотрудники учреждений обсуждают возможность забастовки. “Мои коллеги в дирекции одного из учреждений культуры провели собрание, на котором сотрудники сказали, что напишут заявления о приостановке работы из-за отсутствия оплаты их труда. Но их руководство объяснило, что в таком случае наложат штраф на само учреждение – по 100 тысяч рублей за каждого сотрудника, и всем будет пофиг, что виновато изначально министерство”, – рассказал собеседник Би-Би-Си.

В конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений главам ведомств и руководителям регионов по погашению задолженностей по зарплате. Отраслевые министерства должны оценить ситуации с выплатой зарплаты в их сферах деятельности и добиться снижения долгов. Медведев также поручил проработать вопрос о внесении изменений в статью 855 Гражданского кодекса. Ведомства должны до 15 марта доложить о целесообразности “​установления преимущественного удовлетворения требований по перечислению денежных средств со счетов в банках для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, перед требованиями по перечислению задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты”.

Также премьер поручил проработать целесообразность еще нескольких мер по борьбе с долгами по зарплате. Среди них – установление персональной ответственности собственника организации, создание фонда для погашения задолженности по зарплатам предприятий-банкротов, предоставление субъектам федерации права возмещать долги по зарплатам за счет средств регионального резервного фонда.