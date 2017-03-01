Среда, 1 марта 2017

В настоящее время всё более востребованными становятся различные сферы услуг, в частности, посещение маникюрного кабинета. Это нередко вызывает затруднения. В кабинет не всегда удаётся попасть в удобное время из-за наплыва желающих получить необходимую услугу.

Популярным является учёт посетителей в специальном журнале. Ну а запись на приём к специалисту по маникюру проводится по телефону. До недавнего времени такая форма была удобной. Сегодня она начинает тормозить работу салонов. Случаются неточные записи, ошибки. Телефон есть телефон. Невнятно произнесённая фраза ведёт к неправильной записи. Отсюда сбой в работе кабинета, неприятные объяснения, потеря клиентов, финансовые издержки.

Для улучшения работы косметических кабинетов, более рационального использования рабочего времени, самое главное, для более комфортного обслуживания клиентов придумана программа записи на приём в маникюрный кабинет. Более подробно познакомиться с ней можно, если зайти на сайт по ссылке.

Суть программы заключается в том, что запись осуществляется в режиме онлайн. Клиент заходит в личный кабинет салона, выбирает удобное для себя время, число и месяц, делает заявку. Почти сразу же в режиме обратной связи он получает подтверждение своей заявки или отказ из-за того, что это время зарезервировано другим клиентом. Здесь же публикуются предложения выбрать иное время, предлагаются варианты.

Благодаря личному кабинету, руководство салона знает всю клиентскую базу, легко управляет расписанием. В салоне становится свободнее, поскольку исчезают очереди. С помощью личного кабинета удаётся в течение нескольких секунд определить степень загруженности специалистов салона, узнать, кого из клиентов можно отнести к категории постоянных и установить для них скидку.

С помощью программы можно делать рассылки постоянным клиентам с напоминанием посетить салон. Особенно это важно в преддверии праздников. Кроме того, программа даёт возможность рассчитать зарплату сотрудникам, вести финансовую деятельность салона, учитывать расходные материалы, инструмент и другие процессы.

Программа записи в маникюрный кабинет — дело новое, но очень перспективное. Приобретение её поможет салону выйти на более современный уровень, повысить рентабельность, избавиться от недостатков, как в организации работы салона, так и в обслуживании клиентов.