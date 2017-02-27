Понедельник, 27 февраля 2017

У координатора проекта Gulagu.net, бывшего члена ОНК Москвы Елены Абдуллаевой оперативники столичного ОП “Перово” провели обыск. Об этом сообщил основатель проекта Владимир Осечкин.

По словам зампреда ОНК Евы Меркачевой, обыск проводился по делу о краже мобильного телефона. “Сейчас до Лены дозвонилась. Она говорит, что оперативники якобы ищут краденый телефон за 3 тысячи рублей. При этом они ей сказали: “Это потому что вы слишком активная. Мы помним, как вас выкидывали из кабинетов, когда вы мандатом махали”, – написала Меркачева.

Как писала ранее сама Абдуллаева, дело сфабриковано в отношении ее сына. 28 декабря 2016 года оперативники подкараулили его, когда он шел на тренировку, привезли в ОП “Перово” и избили. После этого правозащитница написала заявление о похищении сына и причинении ему травм.

“Обвиняя моего сына в преступлении, оперативники не останавливаются ни перед чем”, – написала Абдуллаева в воскресенье. В тот день полицейские приехали к ней домой, где в тот момент находилась дочь правозащитницы с малолетним больным ребенком. Я не могу быть уверена в том, что завтра, эти оперативники не подкинут мне или моим родным какую-нибудь гадость или не поймают моего сына и будут бить и выбивать явку с повинной. Все это я связываю со своей общественной деятельностью, о чем они, не скрывая, говорят”, – отметила Абдуллаева.

Около 20:30 вторника появилась информация об окончании обыска. Было ли что-либо изъято, не уточнялось.

Между тем ОВД-Инфо передает, что в субботу те же оперативники уже пытались проникнуть в квартиру Абдуллаевой, чтобы “поговорить” с подозреваемым. Они ломились в дверь, угрожая ее выбить, однако в итоге удалились.

Во время обыска во вторник один из визитеров прямо заявил сыну правозащитницы: “Ничего личного. Скажи спасибо за весь кипеж, который поднимает твоя мамаша”.

В бытность членом ОНК Абдуллаева неоднократно проверяла ОП “Перово”.

Во вторник следователи СКР провели обыск у другого бывшего члена ОНК, журналиста Зои Световой. Обыск проводится в рамках “основного дела” ЮКОСа. Как сообщили в СКР, “обыск не связан с профессиональной или правозащитной деятельностью Световой, а направлен исключительно на проверку обстоятельств легализации денежных средств, похищенных Ходорковским и другими действовавшими совместно с ним лицами”.