Воскресенье, 26 февраля 2017

Урицкий суд Орловской области отказал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении. Об этом в своем твиттере написал брат заключенного, лидер Партии прогресса Алексей Навальный.

Судья Наталия Шемахова поддержала позицию представителей ФСИН, которые привели данные о многочисленных нарушениях Навальным режима. Заключенный, указывалось в рапортах, не соблюдал режим отбоя, спал на лавке, оставлял после себя хлебные крошки на столе, а также не производил доклад по форме. За все “нарушения” Навального отправляли в ШИЗО.

30 декабря 2014 года судья Замоскворецкого райсуда Москвы Елена Коробченко приговорила Олега Навального к 3 с половиной годам общего режима с 3-летним испытательным сроком, а его брата Алексея – к 3 с половиной годам условно. Каждого из подсудимых также оштрафовали на 500 тысяч рублей. Кроме того, их обязали выплатить почти 5 миллионов рублей по гражданским искам.

27 февраля 2015 года Мосгорсуд оставил в силе приговор по “почтовому делу”, отменив при этом наложенный на Алексея Навального штраф в 500 тысяч рублей. 26 июня судья Мосгорсуда Елена Арычкина отказала в передаче “почтового дела” в кассационную инстанцию для пересмотра. Защита братьев Навальных требовала отменить приговор, ссылаясь на многочисленные нарушения в ходе процесса.

В октябре политзаключенного перевели на строгий режим содержания.

15 марта Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу братьев Навальных на приговор по “почтовому делу”.

27 июня 2016 года судья Урицкого райсуда Орловской области Владимир Логаш отклонил ходатайство Навального об условно-досрочном освобождении. Представители колонии выступили против УДО, сославшись на большое количество полученных политзаключенного взысканий. Прокурор поддержал эту позицию.

Адвокат Кирилл Полозов тогда заявил, что часть взысканий, который получил Навальный, были погашены или отменены. По мнению защитника, администрация намеренно наложила эти взыскания на Олега, чтобы перевести его на строгие условия содержания. Адвокат подчеркнул, что неоднократные помещения Навального в ШИЗО всегда совпадают с его публикациями или выступлениями на митингах в записи. Полозов также отметил, что штраф, к которому был приговорен Навальный, выплачен, а ущерб по “почтовому делу” компенсирован.