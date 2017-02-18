Воскресенье, 26 февраля 2017

В чем ложь теории мультикультурализма? В том, что две разные культуры не могут сосуществовать на уровне соседних атомов. То есть если живут представители различных культур на одной лестничной площадке, то у них будет плохо получаться… И манеры у них разные, и представления о допустимом и недопустимом у них разные. Это невозможно, потому что человек не сам по себе, человек – представитель своей группы… когда являются представители другой культуры, то компот получается немного иной. Соленые помидоры с ним плохо монтируются. Не потому, что другая культура хуже, а потому, что другая культура – другая… Вот до этого абсурда доходит политкорректность, когда вовремя ее не останавливать… Любому нормальному человеку понятно, что все хорошо в меру. Нет, надо эту меру продолжать дальше. Так устроена природа: пока не впадет в дегенерацию и не разрушит само себя, не остановится. Такова судьба всех систем, понимаете, во Вселенной, и систем социальных прежде всего. Ну, хотя биологических быстрее: каких-то 70 лет – и ты уже там.

Михаил Веллер, писатель

Давайте же ответим на зов свободолюбивой крови, что в нас течет… и я говорю – сегрегация сегодня, сегрегация завтра, сегрегация навсегда!.. международный расизм либералов стремится подвергнуть международное белое меньшинство преследованиям в угоду международному цветному большинству… каждая раса в своих пределах имеет право обучаться, развиваться… но если мы сольемся воедино, к чему призывают коммунистические философы, тогда… со свободой нашего развития будет покончено навсегда. Мы станем единым гибридом под властью единого всемогущего правительства… Мы приглашаем негритянских граждан Алабамы работать вместе с нами, сохраняя свой особый расовый статус… Но мы предупреждаем любого, кто следует ложному учению о коммунистическом смешении, что мы не откажемся от нашего образа правления… от нашей расовой и религиозной свободы… Эта свобода была куплена дорогой ценой, и если для ее сохранения потребуется столь же дорогая цена, мы способны и готовы ее уплатить.

Джордж Уоллес (1919-1998), американский политик. Речь при вступлении в должность губернатора Алабамы 14 января 1963 года