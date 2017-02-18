Воскресенье, 26 февраля 2017

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга прошли предварительные слушания по делу видеоблогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме, оскорблении чувств верующих, а также использовании “шпионской” ручки. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на Алексея Бушмакова, адвоката подсудимого.

Судья Екатерина Шопоняк продлила Соколовскому срок домашнего ареста до 14 августа, то есть до полугода с момента поступления дела в суд. Защита добивалась освобождения блогера под подписку о невыезде или по крайней мере смягчения условий домашнего ареста – разрешения прогулок и встреч с матерью. Однако Шопоняк в этом отказала.

Кроме того, судья отклонила ходатайство об исключении из дела экспертных заключений по итогам исследований публикаций Соколовского. Между тем защита настаивает, что эти экспертизы, на которых основывается обвинение, являются недопустимыми доказательствами.

Первое заседание по существу дела пройдет 13 марта в 10 часов (8 часов мск). Далее слушания будут проходить ежедневно по 17 марта включительно. На этих заседаниях предполагается допросить свидетелей.

22-летнему Соколовскому вменены 10 эпизодов. Девять из них – публикация видесюжетов на YouTube. Все эти эпизоды квалифицированы по части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной или религиозной ненависти либо вражды). Она предусматривает до четырех либо до пяти лет колонии в зависимости от датировки конкретного эпизода: “пакет Яровой”, вступивший в силу в июле 2016 года, ужесточил санкцию по этому обвинению. По шести из упомянутых девяти эпизодов Соколовскому вменена также часть 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих; до года реального срока), а еще по одному – часть 2 этой же статьи (те же действия в местах отправления культа; до трех лет).

По 10-му эпизоду блогеру инкриминирована статья 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации), предусматривающая до четырех лет колонии. Как утверждается, 2 сентября 2016-го при обыске в съемной квартире Соколовского была обнаружена ручка с фотовидеорегистратором.

Вменяемую вину подсудимый полностью отвергает.

Как следует из публикации “Медиазоны”, часть 2 статьи 148, часть 1 статьи 282 инкриминированы блогеру за видео “Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go – пранк)” (11.08.2016), после публикации которого на него и подали донос, обернувшийся возбуждением дела. Часть 1 статьи 148, часть 1 статьи 282 Соколовскому вменили за сюжеты “В космос летал, чеченцев не видел” (14.07.2015), “Письма ненависти: верующие” (01.12.2015), “Суицид мусульман на ЕГЭ” (24.05.2016), “Патриарх Кирилл, ты п…” (31.05.2016), “Идеальный православный брак?” (18.08.2016), “Соколовский в тюрьме за ловлю покемонов?” (19.08.2016). Наконец, по одной лишь части 1 статьи 282 квалифицирована публикация роликов “Письма ненависти: феминистки” (01.02.2016) и “Вступил в секту” (03.03.2016).

В видео “Суицид мусульман на ЕГЭ” Соколовский с одобрением отзывается об омоновской облаве на мусульман и последующей их высылке из России.

В заключении психолого-лингвистическо-религиоведческо-социологического исследования, проведенного по запросу следствия сотрудниками Уральского пединститута, утверждается, что из первых семи упомянутых выше сюжетов ролик “Суицид мусульман на ЕГЭ” возбуждает ненависть к мусульманам, “Письма ненависти: верующие” – к мусульманам и христианам, остальные пять – к христианам. Видео “Вступил в секту” объявлено возбуждающим ненависть к верующим вообще, а “Письма ненависти: феминистки” – унижающим группу лиц по “социально-культурному” признаку принадлежности к феминизму. Кроме того, заявляется, что видео “В космос летал, чеченцев не видел” и “Патриарх Кирилл, ты п…” возбуждают также национальную вражду.

Помимо заключения экспертизы обвинение основывается также на показаниях шестерых православных верующих, заявивших, что Соколовский их оскорбил, и двух мусульман по фамилиям Самиев и Халилов. Кроме того, свидетелями по эпизоду о публикации сюжета “Ловим покемонов в церкви” выступают начальник юридической службы Екатеринбургской епархии РПЦ Владимир Сафонов и советник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла (Наконечного) по правовым вопросам Виктор Явич.

Ролик “Ловим покемонов в церкви” был снят в Храме-на-Крови, построенном на месте Ипатьевского дома, где в 1918 году расстреляли Николая II и его семью. Как заявлял на допросе Сафонов, он обнаружил это видео вскоре после публикации и его оскорбил в частности “сам факт игры в телефон в Храме-на-Крови, на месте убийства святой царской семьи”. Чиновник, находившийся в отпуске, сообщил о ролике Явичу. Тот, в свою очередь, рассказал на допросе, что 15 августа 2016 года епархиальное управление провело совещание, на котором было решено послать в прокуратуру донос в связи с публикацией сюжета.

19 августа стало известно, что УМВД по Свердловской области направило ролик на исследование. В тот же день информагентство Ура.Ру объявило, что подало на Соколовского донос за публикацию сюжета “Идеальный православный брак?”.

По итогам проверки обоих видео СКР возбудил против Соколовского дело. 2 сентября Соколовский был задержан. На другой день судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова арестовала его на два месяца. Однако 8 сентября судья Свердловского облсуда Татьяна Айнсоф перевела политзека под домашний арест в квартиру другого его адвоката – Станислава Ильченко.

Однако в следующем месяце СКР подал в суд ходатайство об ужесточении Соколовскому меры пресечения. Ведомство утверждало, что блогер нарушил режим домашнего ареста, впустив в квартиру девушку, которая пришла поздравить его с днем рождения. Девушка Соколовского проходит свидетелем по его делу.

28 октября судья Кировского райсуда Оксана Хамицевич повторно отправила блогера в СИЗО. Слушания в нарушение УПК проводились в закрытом режиме. Между тем СКР взял со всех трех адвокатов политзека подписку о неразглашении. 3 ноября судья областного суда Максим Крутько подтвердил решение Хамицевич. Это разбирательство также было закрыто от публики и прессы.

Адвокат Бушмаков расценил решение об аресте Соколовского как месть ЦПЭ за свое заявление в прокуратуру, которое затрагивало эксперта Юлию Тагильцеву, доцента Уральского пединститута. О заявлении стало известно 13 октября. Юрист попросил провести “проверку целевого расходования денежных средств и обоснованности финансирования” исследования Тагильцевой, экспертное заключение которой от 22 августа, сделанное по запросу начальника областного ЦПЭ Александра Бутакова, и стало основанием для возбуждения дела против Соколовского. Бушмаков заявил, что заключение Тагильцевой незаконно, необоснованно, а также выполнено с нарушением УПК. В частности, он указал, что эксперт вышла за пределы своей компетенции – являясь филологом, она также отвечала на вопросы, относящиеся к сфере психологии, социологии и религиоведения. В 2014 году, добавил адвокат, Тагильцева выпустила в издательстве Уральского педуниверситета ряд работ в соавторстве с замначальника областного ЦПЭ Артуром Карапетяном.

Подозрения Бушмакова подкрепляются тем, что после подачи им заявления власти начали искать разные поводы для отправки Соколовского в СИЗО. Так, 19 октября областной главк ФСИН заявил, что проводит проверку по факту публикации на youtube-канале блогера видеосюжета “Соколовский арестован за ловлю покемонов в храме”. Ролик появился днем раньше – 18-го числа; между тем условия домашнего ареста не позволяют Соколовскому пользоваться интернетом. О результатах проверки не сообщалось. Как можно предположить, либо фсиновцам не удалось доказать, что сюжет поместил сам блогер, либо проверка была прервана, из-за того что власти в связи с визитом к блогеру девушки нашли более явный повод добиться его ареста.

31 октября председатель отдела Екатеринбургской епархии по взаимоотношениям с обществом и СМИ епископ Евгений (Кульберг) заявил, что церковь готова ходатайствовать о смягчении Соколовскому меры пресечения лишь в том случае, если тот публично “попросит прощения у оскорбленных людей и даст какие-то надежды, заверения в том, что его жизнь будет меняться”. Еще после первого ареста Соколовского, заметил епископ, клирики заявили, что в случае “принципиальной нераскаянности” блогера будет принято решение “с уважением отнестись к его осознанному выбору и не предпринимать попыток насильно навязать ему христианское прощение, которого он не просит, и христианскую любовь, которую отвергает”.

В письме из екатеринбургского СИЗО-1, опубликованном 21 ноября, Соколовский заверил: “Жалости общественности не ищу – только поддержки. Сила в правде. Лучше покину территорию лагеря в мешке для трупов, чем предам космополитизм, атеизм и либертарианство”.

За фразу о “мешке для трупов” администрация СИЗО поставила Соколовского на профучет как лицо, склонное к суициду. Также он был поставлен на учет как экстремист за высказывания, содержавшиеся в его письмах к своей девушке. В конце декабря стало известно, администрация СИЗО давит на политзека, требуя отказаться от общения с членами ОНК. В частности, из его камеры забрали холодильник, несмотря на то что к Новому году сокамерникам поступило много передач.

Об угрозе преследования Соколовского по обвинению в использовании ручки с фотовидеорегистратором сообщалось уже вскоре после сентябрьского обыска у него. Однако о появлении в деле этого эпизода стало известно лишь 19 января 2017 года, а обвинение по нему блогеру предъявили в начале февраля. Соколовский настаивает, что ручку забыл его знакомый – гражданин Украины Сергей Лазарев, гостивший у него за несколько дней до обыска. Однако в ЦПЭ отмечали, что в сюжете “Вступил в секту” блогер сам сообщал, что купил ручку со скрытой камерой.

13 февраля появилась информация, что Соколовский вновь переведен под домашний арест в квартиру Ильченко, причем ходатайство об этом подал следователь. Два дня спустя, 15-го числа, СКР объявил об отправке дела в суд.

19 февраля сообщалось, что Соколовский подал в ЕСПЧ жалобу на отправку в СИЗО. Как говорится в документе, Россия нарушила в отношении блогера статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции.