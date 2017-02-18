Воскресенье, 26 февраля 2017

Судья Октябрьского райсуда Саратова Алексей Белов приговорил 20-летнего местного жителя Александра Гозенко к 160 часам обязательных работ, объявив его виновным в “унижении человеческого достоинства по признаку национальной принадлежности – русские, а также в отношении группы лиц, для номинации которых используется слово вата/ватник”. Об этом сообщают “Свободные новости”.

По части 1 статьи 282 УК Гозенко грозило до четырех лет колонии. Подсудимый заявил о полном признании вины и раскаянии. Дело рассматривалось в особом порядке – без допросов свидетелей и анализа доказательств. Процесс прошел в одно заседание.

Сообщается, что в приговоре учтено состояние здоровья Гозенко. Молодой человек состоит на учете у психиатра, однако на момент инкриминированных ему действий он, как утверждается, был вменяем.

До вступления приговора в законную силу осужденный остается под подпиской о невыезде. Будет ли подана апелляция, защита пока не определилась.

Согласно фабуле дела, 13 и 14 ноября 2015 года обвиняемый опубликовал на своей ВК-странице “четыре комментария экстремистского характера”. Известен один из них: “А вы ватник и кацап. Как по-другому быдло назовешь? приводишь факты, а он не верит”.

Как сообщала “Медуза” со ссылкой на обвинительное заключение по делу, комментарии Гозенко саратовский ЦПЭ обнаружил, используя ВК-аккаунт с ником Юркий Стремительный, который был заведен специально для мониторинга соцсетей. В июне прошлого года у блогер прошел обыск с изъятием компьютера. Молодой человек написал явку с повинной.

Согласно показаниям матери и сестры Гозенко, его, этнического украинца, в колледже обзывали хохлом. Сам обвиняемый на допросе заявил, что негативно относился к русским, поскольку “они злоупотребляют спиртными напитками и их мало интересует дальнейшая судьба России”. В то же время он пообещал не выступать в дальнейшем с подобными комментариями.