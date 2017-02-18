Воскресенье, 26 февраля 2017

Не стану обсуждать прошедший марш памяти Немцова. Я давно не хожу на марши, где устанавливаются рамочки и шмонают на входе, отбирая плакаты и флаги.

Кстати, о флагах. Украинские и крымскотатарские здесь не жалуют. А триколоры в большом количестве – это пожалуйста, пропускают.

Хочется сказать, глядя на фото таких шествий, что картинка выглядит довольно устрашающе. Такая любовь к флагу, который давно перестал быть символом “бархатной революции” 1991 года, настораживает. Известно, что символ был мгновенно рейдерски перехвачен “Единой Россией” и Путиным, для которого он вечно служит фоном на плакатах. Под этим флагом въезжали на танках и прилетали на бомбардировщиках наемники, чтобы убивать от имени “русского мира” тех, кто им подвернется. То чеченцев, то грузин, то украинцев, то сирийцев. Если бы люди, шагающие на марше под таким стягом, хоть на минуту задумались о подобных вещах, то просто остановились бы. Но они идут. А ведь флаг – не пустяковая вещь. За вывешивание украинского прапора в оккупированном Крыму дают уголовную статью. Лично у меня за годы постсоветских войн с бывшими республиками выработалась стойкая непереносимость триколора. Как знака неистребимого реваншизма российской недоимперии.

И не могу отделаться от мысли, что это море бело-сине-красных цветовых пятен на шествии – это такой посыл Путину: мы законопослушные люди – государственники, а не “майданутые” какие-нибудь. Мы те, с кем можно договориться. И ведь договорятся же, рано или поздно, черт их побери.

Вот крымские татары – они никогда не договорятся, они особенные, нескорені, поэтому их в Крыму похищают, сажают в СИЗО, а некоторых уже и депортируют. Поверят ли они людям под запутинским флагом, даже если те на словах за Украину и против войны? Не думаю.

Накануне 26 февраля, знаковой даты для всех украинцев (три года незаконной оккупации Крыма), на “Эхе Москвы” ведущий Лев Гулько, словно издеваясь, стал рекламировать новый “Путеводитель по России”, в котором особое внимание уделялось Крыму и его красотам. Политики “Крымнаш” придерживаются самопровозглашенные лидеры якобы либерального протеста – Навальный и Ходорковский. Так теперь и рассуждают: ну, раз уж захватили Крым – не отдавать же его назад.

На акции Стратегии-18 в защиту крымских татар (в Питере и Москве) ходят в основном одни и те же люди. В прошлый раз в виде исключения к нам присоединились ребята из движения “14 %”, что порадовало. На бывших советских, снова рвущихся во власть, никакой надежды нет.

26 февраля в Киеве прошел марш за украинский, крымскотатарский Крым. Мы провели аналогичную акцию на Чистых прудах, когда автозаков стало поменьше.

Мы считаем, что способы приближения человеческого будущего, без великодержавности и иждивенчества в одном флаконе, очень просты. Надо не только осудить в Гааге Путина, Шойгу и прочих виновных в военных преступлениях, но и пересмотреть свои собственные стереотипы, отказаться от некоторых из них навсегда, посмотреть на какие-то свои привычки другими, украинскими, что ли, глазами. И быть готовыми к переменам, когда они, возможно, обрушатся на нас сами.

Слава Украине! Героям слава!