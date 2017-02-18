Воскресенье, 26 февраля 2017

Ялтинский биолог Гурий Корнильев, прошлым летом уволенный из Никитского ботанического сада за отказ принимать российское гражданство, был опрошен в погрануправлении ФСБ в аннексированном Симферополе о связях с континентальной Украиной. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на самого ученого.

На “беседу” к силовикам Корнильева вызвали в пятницу по телефону. Оперативник, отказавшийся представиться, сообщил, что ученому нужно “ответить на несколько вопросов”. Причины вызова силовик не уточнил, заявив, что это “не телефонный разговор”. В случае неявки он пригрозил биологу принудительным приводом.

В понедельник, когда Корнильев явился в управление, оперативник назвал ему только свою фамилию (в публикации правозащитников не приводится), а должность и звание не сообщил, сославшись на “секретность”. Необходимость “беседы”, по словам биолога, силовик мотивировал неубедительно. “Якобы в федеральном розыске находится человек, пересекший границу и имеющий со мной похожие исходные данные”, – рассказал ученый.

В ходе “беседы”, продолжавшейся два часа, Корнильеву была задана масса вопросов. В частности, оперативника интересовала тема кандидатской диссертации ученого, знание языков, образование родителей, частота поездок за границу и на континентальную Украину, наличие на континенте родственников. Кроме того, силовик выяснял, какими видами спорта занимается биолог, годен ли он к службе в армии, имеет ли знакомых среди украинских силовиков, участвовал ли в киевском Евромайдане и митингах в поддержку Украины.

“Спрашивал в подробностях, какой работой я занимался на должности научного сотрудника, с какими растениями работал, – рассказал Корнильев правозащитникам. – Интересовался, не было ли у меня возможности передать секретную научную информацию на материк через интернет на работе, и вообще с какой целью я использовал на работе интернет”.

Также оперативник спросил, собирается ли ученый получать российское гражданство.

“Под конец, – заключил биолог, – упрекнув, что я отвечаю расплывчато, пытался заверить меня в своих дружеских чувствах и заявил, что информацию он собирает для моего же блага: “К вам будет меньше вопросов при пересечении границы”.

По окончании опроса силовик дал Корнильеву подписать документ, в котором были зафиксированы ответы ученого, в основном на вопросы о биографии и круге общения.

В связи с рассказом ученого Крымская правозащитная группа напомнила, что на “беседы” к силовикам без официальной повестки ходить не следует, а от дачи пояснений нужно отказываться, ссылаясь на статью 51 российской Конституции.

Кандидат биологических наук Корнильев с 2005 года работал в Никитском ботаническом саду; с января 2014-го – в должности научного сотрудника. 8 августа 2016-го ученого уволили с работы. Формальным поводом послужило сокращение его должности. Однако действительной причиной стал отказ Корнильева принимать российское гражданство.

Заявление об отказе биолог подал сразу после аннексии Крыма, в марте 2014 года. В последующие два года руководство ботанического сада неоднократно требовало от Корнильева отозвать эту бумагу.

Куратор группы молодых ученых Александр Ярош заявлял коллеге, что, поскольку тот “продемонстрировал антироссийскую позицию”, теперь он не имеет “морального права” работать “на российском предприятии” и должен уезжать на континентальную Украину. Директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь, в свою очередь, сетовал, что ему приходится письменно обосновывать вышестоящему начальству наличие в штате иностранного гражданина.

За отказ принимать российское гражданство лишились работы и еще двое сотрудников ботанического сада. Один, как и сам Корнильев, был уволен по сокращению штатов; другой ушел по собственному желанию, после того как его сняли с руководящей должности.

Первоначально биолог пытался найти новую работу в Ялте. “На материковой Украине у меня нет жилья, – пояснял он правозащитникам. – В Крыму у меня мама-пенсионерка, ей 74 года, и я не могу ее бросить”. Однако на винзаводе “Магарач”, куда обратился ученый, сначала пообещали рассмотреть его кандидатуру, а затем заявили, что вакансии нет. Сам биолог предполагал, что ему отказывают, после того как выясняют на предыдущем месте работы действительную причину увольнения.

В начале 2014 года Корнильев был председателем совета молодых ученых ботанического сада. На май 2014-го в Никитском ботаническом саду была запланирована научная конференция. В марте, еще до “референдума” об аннексии, Корнильев разослал приглашенным участникам конференции из России и других стран Таможенного союза письмо, в котором заявил об открытой военной интервенции Москвы и призвал коллег максимально распространить его обращение.

В Крыму, говорилось в обращении, русскоязычное население никогда не преследовали и не притесняли, и в защите оно не нуждается. Если полуостров будет отторгнут, предупреждал Корнильев, “Россия получит статус государства-агрессора и в случае вооруженного конфликта все наши добрососедские и научные связи будут утеряны”.