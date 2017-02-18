Воскресенье, 26 февраля 2017

Лефортовский райсуд Москвы приговорил бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова к семи годам общего режима без штрафа по делу о хищении 1 миллиарда 13 миллионов 550 тысяч рублей “Рособоронэкспорта”. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Также удовлетворен гражданский иск “Рособоронэкспорта” о возмещении Попельнюховым всего вмененного ущерба.

Бывший сенатор был признан виновным по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору).

Как передает “Коммерсант”, прокурор требовал для подсудимого восемь лет общего режима со штрафом 1 миллион рублей.

Сам Попельнюхов вину не признал.

Эпизоды дела датируются июлем 2007 – июнем 2011 года. Как утверждается, фирма “Стройинвестинжиниринг СУ-848″, директором которой был Попельнюхов, получила через посредника средства “Рособоронэкспорта” для постройки в Венесуэле двух заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним. Однако, говорится в приговоре, полученные деньги по решению Попельнюхова направили на завершение других проектов фирмы, а также на погашение банковских кредитов, и объекты возведены не были.

По информации РАПСИ, рабочие, занимавшиеся постройкой предприятий, заявляли о многомесячных задержках зарплаты. Тогда ситуацией заинтересовались подразделение ФСБ, занимающееся безопасностью промышленных предприятий, а также вице-премьер Дмитрий Рогозин, который курирует оборонную индустрию.

Материалы в отношении других фигурантов дела выделены в отдельное производство, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Должность представителя Белгородской облдумы в Совете Федерации Попельнюхов занимал с декабря 2003 по май 2006 года.